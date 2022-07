Nữ sinh gây ấn tượng với sở thích bắn súng, đạt điểm SAT gần tuyệt đối chỉ sau 2 tháng học

Sau nhiều lần lỡ hẹn, PV báo Dân Việt đã có cuộc gặp gỡ với cô nữ sinh ấn tượng Bùi An Bình (sinh năm 2003, Hà Nội). Lý do đơn giản chỉ là trong thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam trước khi tiếp tục lên đường đi du học, An Bình có quá nhiều kế hoạch đang thực hiện: dạy học, vẽ tranh sơn mài, thêu và đi du lịch...

Du học Singapore khi mới 15 tuổi

Cách đây hơn 4 năm, vào cuối năm 2017, Bùi An Bình khi đó là học sinh Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc là 1 trong 5 học sinh của Việt Nam giành học bổng A-STAR của chính phủ Singapore. Vậy là vừa tròn 15 tuổi, An Bình đã tự xách vali lên đường đi du học.

Mặc dù chuẩn bị tinh thần kỹ càng để sống tự lập, tuy nhiên, Bình mất 1 tuần đầu tiên mới quen được cảnh xa gia đình. Ngay vừa bước chân vào ký túc xá, Bình đã gặp sự cố là kẹt khóa vali không thể nào mở được, điện thoại thì chưa có sim mới để gọi... Tưởng rằng trục trặc khởi đầu này khiến cho Bình nản chí hay hoang mang, lo lắng. Nhưng ngược lại, cô nữ sinh đã dặn lòng: "Từ bây giờ phải tự chịu trách nhiệm với chính mình".

Bùi An Bình đạt 1580/1600 điểm SAT. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, An Bình vui vẻ kể lại trong quá trình học tại Singapore đã có nhiều kỷ niệm như ốm phải tự đi khám bệnh, xin giấy vì không có người thân ở bên, thèm cơm Việt Nam...

Áp lực nhất với Bình có lẽ là thời gian làm dự án vào năm đầu cấp 3. Nhóm của Bình có 5 người và thực hiện dự án về tái hòa nhập cho phạm nhân. Bình chia sẻ, có ngày phải làm đến 16-18 tiếng.

Lớp học của An Bình ở Singapore. Ảnh: NVCC

Đổi lại những nỗ lực đó, An Bình luôn nằm trong top học sinh xuất sắc của trường. Cô còn là hội phó Hội du học sinh quốc tế ở quốc đảo sư tử. Bình kết thúc chương trình học, nhận chứng chỉ GCE "O" và GCE "A" level, chứng chỉ được công nhận quốc tế. Trong đó, GCE "A" level là chứng nhận giáo dục phổ thông bậc cao, tấm vé đưa thí sinh tới các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới.

Đạt điểm SAT 1580/1600 chỉ sau 2 tháng học

Đầu năm 2022, Bình quyết định quay về Việt Nam chờ xin học bổng học đại học. Bình cho biết, trong số rất nhiều nước lựa chọn để đi du học đại học, cô chọn Phần Lan. Tuy nhiên, ngôi trường Aalto University ở Espoo chỉ cấp học bổng cho học sinh có chứng chỉ SAT. Vậy là trong vòng 2 tháng ôn luyện, An Bình bước vào kỳ thi quyết định "sống còn" này vì đây là lần đầu đi thi nhưng cũng cơ hội duy nhất kịp thời gian cho Bình xin học bổng.

Mặc dù trước ngày thi hơn 2 tuần bị mắc Covid-19, nhưng Bình xuất sắc giành được 1580/1600 điểm SAT. Với điểm số này, Bình đã nhận học bổng toàn phần từ Aalto University, chuyên ngành Khoa học dữ liệu. Đây là ngành học hợp với sở thích "giải quyết vấn đề" của Bình khi có thể ứng dụng thực tế được vào nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc y tế đến cả tài chính. Hơn thế nữa, lĩnh vực này luôn phát triển nhanh và liên tục nên sẽ luôn có điều mới để cô có thể học hỏi.

An Bình chia sẻ bí quyết thi SAT đạt 1580/1600 sau 2 tháng học. Clip: Tào Nga

Chia sẻ bí quyết thi SAT đạt điểm cao, Bình cho biết mình luyện đề nhiều để làm quen. Các bài đọc thì đọc nhanh rồi đọc chậm chi tiết. Bình cũng dựa vào logic để tìm đáp án chứ không chăm chăm phụ thuộc vào ngữ pháp. "Phần Toán, học sinh Việt Nam rất dễ đạt 800 nên các bạn hãy nắm chắc kiến thức để đạt được điểm số này. Phần Writing, các bạn hãy tập trung vào thế mạnh của mình và đọc thêm sách báo để bổ sung kiến thức", Bình cho hay.

Mặc dù giỏi tiếng Anh nhưng nữ sinh này cho biết, chỉ xem tiếng Anh là công cụ tìm kiếm kiến thức cho mình chứ không phải là trình độ cần đạt được.

Nữ sinh 19 tuổi giàu năng lượng

Chia sẻ với PV ngoài câu chuyện thú vị về du học, về kỳ thi SAT, An Bình còn mang đến cho người đối diện chân dung một nữ sinh giàu năng động, nhiệt huyết, thích khám phá bản thân. Ít ai nghĩ rằng, cô gái với vẻ bề ngoài dịu dàng, nữ tính, nhỏ nhẹ ấy lại có sở thích... bắn súng. Bình cho hay, trong dịp hè năm 2018, em thử sức với bộ môn bắn súng ngắn và từ đó đã trở thành niềm đam mê. Tham gia khóa học, Bình còn được chính xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn.

Cuối năm 2018, Bình có kỷ niệm đáng nhớ khi nằm trong đội tình nguyện viên tại Đại hội Thể thao châu Á với tư cách là phiên dịch viên cho trọng tài chính môn bắn súng.

An Bình được xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn bắn súng. Ảnh: NVCC

Ngoài đam mê với súng, Bình tiết lộ, trong thời gian này còn khám phá thêm bản thân với môn vẽ tranh sơn mài. Đều đặn các ngày 2, 4, 6 trong tuần, Bình dành cả ngày để học vẽ. Thậm chí có lúc còn bị dị ứng với sơn nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi đam mê.

"Bắn súng và vẽ tranh giúp em giải tỏa stress, luôn giữ tâm thế bình tĩnh, tập trung", Bình cho hay.

Một trong những bức tranh sơn mài của An Bình đang được hoàn thiện. Ảnh: NVCC

Bình cho biết, thời gian này muốn làm thật nhiều việc mình yêu thích cũng như đi du lịch khám phá đất nước. Từ đầu năm đến nay, Bình đã đặt chân đến nhiều điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình... Ngoài ra, Bình còn tranh thủ dạy kèm Toán, Tiếng Anh và ôn thi SAT cho các bạn học sinh cấp 3.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Bình cho hay, cuối tháng 8 sẽ lên đường đi du học ở Phần Lan theo hệ 3 + 2 năm, bao gồm chương trình cử nhân và thạc sĩ khoa học tự nhiên (Master of Science) với học bổng toàn phần 5 năm. Em sẽ khám phá các nước châu Âu và giành thời gian làm những việc mình yêu thích. Sau khi học xong, nếu môi trường ở đâu phù hợp em sẽ làm việc. "Em muốn trở thành người có ích cho xã hội", An Bình thổ lộ.