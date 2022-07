Vừa qua, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế của TP.HCM, Sở GDĐT đã cung cấp thông tin liên quan tới Kỳ thi THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 6-8/7 sắp tới.



55% thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GDĐT, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM là 85.088 em. Trong đó, có 73.877 thí sinh THPT, 7.883 thí sinh GDTX, 3.328 thí sinh tự do.

Về đăng ký tổ hợp dự thi, hơn nửa thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên. Cụ thể, môn Vật lí có 46.930 em đăng ký, môn Hóa học có 47.391 em đăng ký, môn Sinh học có 46.961 em đăng ký.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thành Nhân

Ở bài thi Khoa học Xã hội, môn Lịch Sử có 36.728 em đăng ký, môn Địa lí có 36.446 em đăng ký, môn Giáo dục Công dân có 29.661 em đăng ký dự thi.

Đáng chú ý, tổng số thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT là 7.836 thí sinh. Tổng số miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT là 76.Theo ông Hồ Tấn Minh, đây là những thí sinh thuộc diện nằm trong đội tuyển thi quốc tế của Bộ GDĐT hoặc các vận động viên trong thời gian dự thi quốc tế.



Hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ông Hồ Tấn Minh cho biết, hiện tại Sở GDĐT TP.HCM đã hoàn thiện công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi năm nay TP.HCM sẽ có 158 điểm thi, mỗi điểm thi đều có 3 phòng dự phòng dành cho việc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Các thí sinh bị nhiễm Covid-19 sẽ được thi tại các phòng thi này.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: M.Q

Sở GDĐT cũng đã có văn bản hướng dẫn các trường và các trưởng điểm thi, làm công tác vệ sinh các hội động và thực hiện các nội dung hướng dẫn cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi và sinh hoạt quy chế đối với các em học sinh dự thi.

Về công tác an ninh, Sở GDĐT đã phối hợp với các sở ban ngành đảm bảo an ninh trật tự khu vực điểm thi, đảm bảo an toàn việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh khu vực điểm thi.

Được biết, các điểm thi sẽ được bố trí sơ đồ luồng đi ra và đi vào của tất cả các hội đồng để đảm bảo được khoảng cách trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh và mỗi em ngồi riêng 1 bàn.

Đại điện Sở GDĐT cho biết thêm, Sở GDĐT đã phối hợp với Sở Y tế có văn bản hướng dẫn để tổ chức kỳ thi cho thí sinh trong mùa dịch. Trong đó, Sở đã có nhiều văn bản hướng dẫn điểm thi về việc bố trí luồng ra vào; không tổ chức khai mạc thi, thí sinh lên trực tiếp phòng thi để hướng dẫn và không tụ tập trước và sau khi thi...

Đối với quy định để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m, theo đại diện Sở GDĐT là khá khó khăn. Bởi để thực hiện đúng quy chế, Sở đã phải quy hoạch lại toàn bộ điểm thi. Tuy nhiên, ông MInh cũng đề nghị các đơn vị cũng truyền thông cho phụ huynh, học sinh hạn chế mang theo đồ cá nhân để tránh việc tiếp nhận, trao trả đồ chậm trễ, ảnh hưởng đến quá trình thi của thí sinh.