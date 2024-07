Nữ sinh Hà Nội thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024: "Nhà không khá giả nên em càng cố gắng hơn"

Chân dung thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024 Hà Nội

Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố điểm thi, chân dung thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024 được mọi người mong chờ lộ diện. Em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội, cũng trong số đó. Hà Nhi ngồi tra cứu điểm thi, mặc dù biết mình điểm cao nhưng không ngờ đã trở thành 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc năm nay, cùng với một thí sinh ở Ninh Bình.

Hà Nhi vô cùng xuất sắc khi đạt số điểm Toán 8,8, Văn 9,25, Lịch sử 10, Địa lý 10, Giáo dục công dân 10 và Ngoại ngữ 9,8. Tổng số điểm em đạt được là 57,85 điểm.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Hà Nhi vui vẻ kể lại: "Sáng nay cũng như các thí sinh khác, em chờ đến 8h để tra cứu điểm thi. Sau khi làm bài thi xong em thấy vui và nghĩ điểm mình khá ổn. Nhưng khi nhìn thấy điểm số, em không thể tin được. Em bất ngờ phải cầm máy tính lên tính lại. Sau đó, mọi người thông báo em trở thành thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024, em sốc đến mức đứng hình luôn".

Thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT năm 2024 Nguyễn Hà Nhi. Ảnh: NVCC

Hà Nhi chia sẻ, trong các môn thi tốt nghiệp em không tự tin nhiều vào môn Toán và tự tin vào môn Văn. Tuy nhiên, điểm Văn không như kỳ vọng nhưng em cũng rất vui vì đó là công sức em đã đạt được. Các môn thi khác, nữ thủ khoa tốt nghiệp THPT cũng tự tin vì thành tích học tập trên lớp khá ổn song điểm thi lại cao hơn dự đoán.

Tiết lộ về bí quyết học, Hà Nhi cho hay: "Em không có nhiều bí quyết. Em học theo cách tập trung nhất trong mỗi lúc học. Dù thời gian học ngắn hay dài em đều cách ly hết mọi thứ xung quanh. Em nghĩ điều này đã mang lại hiệu quả với em,

Ngoài ra, em có thói quen tự lên thời khóa biểu cho mình. Bình thường vào ngày cuối tuần, học sinh sẽ tự ôn tập ở nhà. Do vậy em tự viết thời khóa biểu trong các ngày này để tự học. Cách này em thấy mình có sự chủ động thay vì học theo hứng thú lúc môn này, lúc môn khác".

Được biết, Hà Nhi có niềm đam mê đặc biệt với môn Văn và em cũng khá nổi bật với việc viết lách. "Em hay viết các câu chuyện nhỏ đăng lên các trang mạng. Có lẽ niềm vui văn đến với em bắt đầu từ tiểu học. Em hay được các thầy cô khen ngợi khi viết văn. Sau đó, em được học văn với cô Đặng Mai Trang, chủ nhiệm lớp em khi học tại Trường THCS Ngọc Thuỵ. Cô là người hướng dẫn em theo văn cũng là người truyền cho em động lực.

Khi lên cấp 3, em lại được học với cô Hà Diệp Lê, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Cô là giáo viên giỏi, cùng với các bạn trong lớp đều giỏi nên em lại càng yêu văn và có thêm những thành tích nhất định".

Năm lớp 10, Hà Nhi đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp trường, lớp 11 đạt giải Nhì học sinh giỏi văn cấp cụm và lớp 12 đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn cấp thành phố.

Ngoài môn Văn, Hà Nhi cũng có tình yêu với môn Lịch sử. "Em siêu yêu môn Lịch sử và yêu cô giáo dạy Sử. Cô đã luôn đồng hành cùng em, ở cạnh an ủi em rất nhiều. Ngay khi biết điểm em đã báo ngay cho cô".

Nhà khó khăn nên em càng cố gắng hơn

Được biết, gia đình của Hà Nhi không khá giả. Bố em đã về hưu, mẹ làm thợ may. "So với các bạn, gia đình em không giàu có nên vì điều đó nên em cố gắng học tốt hơn. Ngoài học, em phụ mẹ may và làm việc nhà".

Nói về dự định xét tuyển nguyện vọng đại học, Hà Nhi tiết lộ: "Em sẽ xét tuyển đại học khối C00. Nguyện vọng 1 của em là Sư phạm Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các nguyện vọng khác của em cũng là Sư phạm Văn ở một số trường khác. Em thấy mình có khả năng truyền đạt tốt và mong ước trở thành cô giáo. Em đã dự kỳ thi đánh giá của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng điểm số không cao. Đây cũng là lý do em quyết tâm hơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT".

Theo chia sẻ, Hà Nhi đã trúng 3 trường theo phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ.

Lớp 12D1 của Hà Nhi. Ảnh: NVCC

Sau khi biết điểm thi, Hà Nhi cho biết tiếp tục học thêm tiếng Trung trong mùa hè này và học thêm tiếng Anh để lấy chứng chỉ. Ngôn ngữ là môn học nữ sinh này yêu thích để phát triển bản thân. Ngoài ra, Hà Nhi cũng tìm kiếm thêm các đầu sách để đọc trước khi trở thành tân sinh viên.



"Em tự nhận mình là người hòa đồng, vui vẻ, tích cực tham gia hoạt động của lớp. Tối nay, em sẽ tự thưởng cho mình một buổi không phải làm gì", Hà Nhi vui vẻ nói.

Cô Mai Thị Thùy Dương, giáo viên dạy môn Lịch sử của Hà Nhi nhận xét: "Hà Nhi là học sinh rất chăm chỉ, tỉ mỉ, quyết tâm, cố gắng. Em rất nỗ lực. Dù hoàn cảnh không khá giả nhưng luôn cố gắng như một con ong chăm chỉ. Trong quá trình học, em luôn thể hiện sự tiến bộ rất rõ, đặc biệt là trong giai đoạn nước rút thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường luôn tự hào về em".

Thầy Lê Trung Kiên, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội bày tỏ: "Ngay sau khi nhận thông tin em Nguyễn Hà Nhi, học sinh lớp 12D1, đạt thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, toàn thể nhà trường vui mừng và tự hào với thành tích xuất sắc của em. Ngoài Hà Nhi, nhà trường cũng có tới 24 học sinh đạt điểm 10 môn Sử. Đặc biệt, các em đều học ban D".