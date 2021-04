Nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống sông Lam tự tử để lại dòng nhật ký đầy xót xa

Vụ việc nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An nhảy từ cầu Nam Đàn xuống sông Lam tự tử vào sáng 16/4 đã khiến dư luận không khỏi xót xa.



Theo đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người nhảy cầu Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tự tử, trên cầu để lại điện thoại cùng chiếc xe đạp điện.

Người dân xôn xao theo dõi sự việc sáng 16/4.





Đến chiều 16/4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người nhảy cầu. Danh tính nạn nhân được xác định là nữ sinh Đ.T.T.. (SN 2006, là học sinh lớp 10, trú tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nữ sinh, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đề tiến hành mai táng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh. Sự việc của nữ sinh khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa. Mới đây MXH xôn xao chia sẻ những dòng nhật ký được cho là của nữ sinh lớp 10 càng khiến nhiều người không khỏi đau lòng.



Theo đó, trong quyển nhật ký có nhắc đến nội dung về chuyện tình cảm của nữ sinh cùng với việc bị hàng xóm "đàm tiếu".

Những dòng nhật ký được cho là của nữ sinh nhảy cầu. Đặc biệt, trong nhật ký nữ sinh nói đến việc đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử cách đây nhiều năm, nhưng không dám.



Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho phụ huynh về việc quan tâm đến con trẻ nhiều hơn nữa, đặc biệt là lưa tuổi thanh thiếu niên đang trong thời kỳ tâm sinh lý có nhiều thay đổi.