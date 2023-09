Nữ sinh nghèo được tuyển thẳng vào Học viện Chính trị Công an nhân dân Nữ sinh nghèo được tuyển thẳng vào Học viện Chính trị Công an nhân dân

Sau đề xuất của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an đã đồng ý tuyển thẳng Nguyễn Khánh Linh vào đào tạo tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.