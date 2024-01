Nữ thiện xạ “Phượng hoàng” của Ukraine vẫn đang cố gắng vượt lên từng ngày. Ảnh NV

Trước chiến tranh, nữ thiện xạ Savka, 25 tuổi, đến từ Lviv nuôi dạy con trai và làm quản trị viên tại một trung tâm dịch vụ ô tô. Cô gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine (TDF) với tư cách là một tay súng bắn tỉa ngay sau khi xung đột toàn diện với Nga bắt đầu vào năm 2022.

Savka tin rằng cô sinh ra để trở thành một tay bắn tỉa vì cô có tính cách cứng rắn, không có chỗ cho sự sợ hãi hay yếu đuối. Là thành viên của Lữ đoàn 118, cô đã chiến đấu trong khu vực Zaporizhzhya. Trong suốt 18 tháng phục vụ, cô đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh.

Vào tháng 11/2023, Savka bị thương do mìn, mảnh đạn khiến chân phải của cô bị thương nặng. Các đồng đội của cô ngay lập tức băng bó cho cô và đưa cô đến trung tâm ổn định. Đáng tiếc, vết thương quá nặng, chân của cô không thể giữ được.

Savka đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác và cuối cùng là đến Trung tâm Phục hồi chức năng ở quê hương Lviv của cô. Khi vết thương lành lại, Savka tiếp tục hợp tác điều trị với các nhà trị liệu thể chất và tâm lý.

Cậu con trai 5 tuổi của cô, Yarema, được cha mẹ Savka nuôi dưỡng kể từ khi cô nhập ngũ, cũng đang ở Lviv thăm mẹ.

“Con còn rất nhỏ và đang ở một nơi tương đối an toàn nên khi ở đây gần như con tôi đã nghĩ rằng mình đang ở một đất nước khác. Con thường nói rằng con sợ lớn lên, sợ về Ukraine và chết. Tôi không muốn con phải sống trong nỗi sợ hãi và rùng mình thường xuyên trước tiếng còi báo động. Tôi phải đảm bảo sự an toàn và tương lai của con”, Savka giải thích lý do muốn tiếp tục chiến đấu.

Savka cho biết cô sẽ làm mọi thứ có thể để trở lại mặt trận và tiếp tục bảo vệ đất nước vì tương lai của con mình.