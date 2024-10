Nữ ứng viên Phó giáo sư 2024 trẻ nhất Trường Đại học Ngoại thương sinh năm 1990: Hồ sơ có gì?

Chân dung nữ ứng viên Phó giáo sư 2024 trẻ nhất Trường Đại học Ngoại thương

Ngày 8/10, Hội đồng giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024.

Danh sách mới nhất còn lại 598 ứng viên (danh sách công khai) được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024. Trước đó, danh sách này là 673 ứng viên.

HĐGS ngành Kinh tế có 104 ứng viên, gồm 4 ứng viên Giáo sư và 100 ứng viên Phó Giáo sư. Trường Đại học Ngoại thương có 4 ứng viên Phó giáo sư đều thuộc ngành Kinh tế. Trong đó, người trẻ nhất là ứng viên Nguyễn Thị Hoa Hồng, sinh năm 1990. Các ứng viên còn lại là TS Nguyễn Vân Hà (SN 1981), Nguyễn Thu Hằng (SN 1975) – cơ sở 2, Lê Lan Phương (SN 1980).

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư 2024, TS Nguyễn Thị Hoa Hồng sinh năm 1990, quê quán thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nữ ứng viên Phó giáo sư 2024 trẻ nhất Trường Đại học Ngoại thương được cấp bằng đại học năm 2012, ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành Tài chính quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương.

Bà Nguyễn Thị Hoa Hồng được cấp bằng ThS năm 2013 ngành Tài chính và ngân hàng quốc tế, chuyên ngành Tài chính và ngân hàng quốc tế tại Trường Đại học Northampton, Vương quốc Anh.

Nữ ứng viên Phó giáo sư 2024 trẻ nhất Trường Đại học Ngoại thương - TS Nguyễn Thị Hoa Hồng. Ảnh: CMH

Năm 2019, bà được cấp bằng TS năm 2019 ngành Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doan tại Trường Đại học Ngoại thương.

TS Nguyễn Thị Hoa Hồng gắn bó với Trường Đại học Ngoại thương đã nhiều năm với vai trò giảng viên.

Từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016 bà là giảng viên Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2022, bà tiếp tục đảm nhận vai trò là giảng viên ở Bộ môn Quản trị tài chính, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023, bà là giảng viên Bộ môn Quản trị tài chính – phân tích thống kê, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

Từ tháng 6/2023 đến nay, bà là giảng viên chính Bộ môn Quản trị tài chính – phân tích thống kê, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

Hai hướng nghiên cứu của nữ ứng viên Phó giáo sư 2024 trẻ nhất Trường Đại học Ngoại thương là quản trị hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp; quản trị công ty và hoạt động phát triển bền vững trong doanh nghiệp.

TS Nguyễn Thị Hoa Hồng đã hướng dẫn 5 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS. Bà đã hoàn thành 3 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, trong đó, chủ nhiệm 3 đề tài NCKH cấp cơ sở.

Bà đã công bố 59 bài báo khoa học, trong đó 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI/ESCI/Scopus); số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó thành viên 1 sách giáo trình và chủ biên 1 sách tham khảo.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư 2024, TS Nguyễn Thị Hoa Hồng cho biết luôn hoàn thành vượt mức số giờ nghiên cứu khoa học định mức quy định theo Quy chế làm việc của nhà trường, tích cực tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu, luôn cố gắng tìm tòi và hoàn thiện các phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

9 năm công tác tại Trường Đại học Ngoại thương, TS Nguyễn Thị Hoa Hồng đã nhận bằng khen của Bộ GDĐT, nhiều giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022, nhận giấy chứng nhận Bài viết xuất sắc nhất (Best Paper Award) trong Hội thảo quốc tế The 10th International Conference on Emerging Challenges: Strategic Adaptation in the World of Uncertainties (ICECH 2022) tổ chức vào ngày 4-5/11/2022 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM…

Trong năm học 2022-2023, TS Nguyễn Thị Hoa Hồng đã nhận được Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương vì đã có thành tích đạt danh hiệu "Giảng viên trẻ tiêu biểu".