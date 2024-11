Nữ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực và Chánh án TAND tỉnh trẻ nhất nước giữ trọng trách mới

Ngày 6/11, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhận quyết định của Bộ Chính trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 -2027.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh dangcongsan.vn

Ngay sau đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 11, khóa XIII, bà Nguyễn Thị Tuyến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Tuyến sinh năm 1971, quê quán Chương Mỹ, Hà Nội.

Liên quan đến công tác nhân sự tại Hà Nội sau khi bà Nguyễn Thị Tuyến chuyển công tác, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phân công ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đảm nhiệm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Ảnh hanoimoi.com.vn

Ông Nguyễn Văn Phong sinh năm 1968, quê quán Đông Hưng, Thái Bình.

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm lại Trung tướng Nguyễn Hồng Thái -Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái sinh năm 1969, quê Hưng Yên. Ông được bổ nhiệm chức vụ này lần đầu vào năm 2019.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1.

Vào ngày 4/11, bà Nguyễn Hải Trâm -Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận quyết định của Ban Bí thư thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Hải Trâm.

Bà Nguyễn Hải Trâm sinh năm 1975, quê Phú Thọ.

Tuần qua tại Bình Phước, bà Phạm Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thành ủy Đồng Xoài, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nữ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trẻ nhất nước Phạm Thị Bích Thủy làm Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Bình Phước. Ảnh VGP

Bà Phạm Thị Bích Thủy sinh năm 1979. Bà có nhiều năm công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, từng là Phó Viện trưởng. Tháng 11/2018, bà được bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, trở thành Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trẻ nhất ở Việt Nam (39 tuổi).

Đại tá Phạm Trọng Cường- Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Ảnh Công an Sơn La

Tại Sơn La, ngày 6/11, Đại tá Phạm Trọng Cường nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Trước đó Đại tá Cường là Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Đại tá Cường về Sơn La công tác đảm nhiệm chức Giám đốc thay cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đã được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).