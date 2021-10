Nửa tháng 'bình thường mới', hơn 13.000 vụ vi phạm giao thông bị xử lý

Chiều 16/10, thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (PC08)- Công an TP.HCM cho biết, sau nửa tháng TP.HCM nới lỏng giãn cách, cho phép người dân thiết lập cuộc sống "bình thường mới", lực lượng CSGT thành phố đã xử lý 13.194 trường hợp vi phạm, xử phạt 16.380 trường hợp, nộp kho bạc trên 20 tỷ đồng (tính tròn số).

Trong đó, phạt theo thủ tục không lập biên bản là 2.089 trường hợp, thu hơn 343,3 triệu đồng, tước 875 giấy phép lái xe, tạm giữ 610 phương tiện (24 ôtô; 582 môtô; 4 xe 3,4 bánh).

Từ 1/10, lượng người lưu thông trên các tuyến đường đông đúc trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cũng theo PC08, kể từ ngày 1/10, từ khi giãn cách xã hội được nới lỏng, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vận tải được phép hoạt động trở lại nên lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông đông hơn trước.



Trong thời gian này, người tham gia giao thông thường xuyên vi phạm các lỗi mang tính chủ quan của người điều khiển phương tiện như: lưu thông quá tốc độ quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; vi phạm về dừng đỗ xe; lưu thông đường cấm, giờ cấm… dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe máy lưu thông sai quy định. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo thống kê của PC08, trong tuần đầu tiên mở cửa, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 32 vụ TNGT, làm 12 người chết (tăng 2 vụ và tăng 3 người chết so với cùng kỳ năm ngoái). Qua phân tích 12 vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây TNGT chiếm 50% số vụ; không giữ khoảng cách an toàn chiếm 16% số vụ.

Lãnh đạo PC08 cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình TTATGT sẽ còn diễn biến phức tạp do số lượng người từ các tỉnh về quê qua địa bàn TP.HCM tăng mạnh. Bên cạnh đó, sự hoạt động trở lại của các cơ sở sản xuất kinh doanh, giao thương hàng hóa giữa các tỉnh, thành dẫn đến mật độ phương tiện lưu thông tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP.HCM. Ảnh: PC08

Do đó, để đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông, PC08 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng.