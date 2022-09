Nước Anh và Hoàng gia đã sẵn sàng cho lễ tang và nói lời từ biệt cuối cùng dành cho Nữ hoàng Elizabeth II

2.000 người sẽ tập trung tại Tu viện Westminster vào 19/9 để tổ chức lễ tang của Nữ hoàng. Ảnh: Getty

George và Charlotte, hiện đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách ngai vàng, sẽ theo sau cha mẹ, Hoàng tử và Công nương xứ Wales, khi quan tài được đưa qua tu viện trước sự chứng kiến của 2.000 phái đoàn bao gồm các nhà lãnh đạo thế giới.

Cảnh sát mô tả hoạt động an ninh, với hơn 10.000 sĩ quan đang làm nhiệm vụ, là hoạt động lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

Mười tám thành viên trong gia đình Nữ hoàng, do Nhà vua dẫn đầu, bao gồm cả Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, sẽ có mặt.



Trong một tuyên bố, Nhà vua cho biết ông và Hoàng hậu vô cùng "cảm động" bởi những người đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng quá cố.

"Trong 10 ngày qua, vợ chồng tôi vô cùng xúc động trước những tin nhắn chia buồn và ủng hộ mà chúng tôi nhận được từ đất nước này cũng như trên toàn thế giới", ông nói.

Ông nói thêm: "Khi tất cả chúng ta chuẩn bị nói lời chia tay cuối cùng, tôi chỉ muốn nhân cơ hội để nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã là chỗ dựa và sự an ủi cho gia đình và bản thân tôi trong thời điểm đau buồn này".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Tu viện Westminster để bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng quá cố. Tối 18/9, ông tham dự buổi tọa đàm với đệ nhất phu nhân, Jill Biden, trước một buổi tiệc chiêu đãi chính thức cấp nhà nước do Nhà vua tổ chức tại Cung điện Buckingham với khoảng 500 người. tổng thống, thủ tướng, hoàng gia và các chức sắc khác từ khắp nơi trên thế giới đã được mời tham dự lễ tang cấp nhà nước.

Vào tối 18/8 lúc 8 giờ (giờ địa phương), tất cả người dân Vương Quốc Anh đã dành ra một phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng.

Quan tài của Nữ hoàng, được đội vương miện của hoàng gia, quả cầu và vương trượng, sẽ được đặt trước bàn thờ nơi bà kết hôn với Hoàng tử Philip và nơi bà tuyên thệ đăng quang.

Khi bắt đầu buổi lễ, năm câu trong dòng thánh thư được phổ nhạc, sẽ được hát giống như trong mọi lễ tang cấp nhà nước kể từ đầu thế kỷ 18.



Một bản hợp xướng đặc biệt được sáng tác bởi bậc thầy âm nhạc, Judith Weir, Like As the Hart, được cho là lấy cảm hứng từ "Đức tin Cơ đốc kiên định của Bệ hạ" và là sự sắp đặt của Thi thiên 42 cho âm nhạc.

Trong số các bài thánh ca được chọn có The Day Thou Gavest, Lord and The Lord Is My Shepherd, I Shall Not Want, từng được hát trong đám cưới của Công chúa Elizabeth và Trung úy Philip Mountbatten vào năm 1947, và Love Divine, All Loves Excelling.

Ngoài ra còn có một bản quốc ca ngắn, O Taste and See How Gracious the Lord Is, được sáng tác bởi Ralph Vaughan Williams cho lễ đăng quang của Nữ hoàng vào năm 1953.

Tổng Giám mục của Canterbury, Justin Welby, sẽ thuyết giảng. Thủ tướng Liz Truss, sẽ đọc từ Giăng 14: 1–9a. Còn tổng thư ký của Khối thịnh vượng chung, Lady Scotland, sẽ đọc từ 1 Cô-rinh-tô 15: 20-26.

Sau hai phút im lặng, tất cả sẽ hát Quốc ca. Chương trình sẽ kết thúc với Queen's piper, Paul Burns, chơi Sleep, Dearie, Sleep. Sau đó, chuông của Tu viện Westminster sẽ được rung lên, như truyền thống sau tang lễ của mỗi vị vua.

Hoàng tử George và Công chúa Charlotte sẽ không tham gia đám rước trong nghi lễ tại nhà nguyện St George, Lâu đài Windsor, nơi sẽ có 800 người tham dự.

Dàn hợp xướng sẽ hát The Russian Kontakion of the Departed, bài hát cũng được hát trong lễ tang của Công tước xứ Edinburgh. Trong thời gian này, người đứng đầu Windsor, Giáo sĩ David Conner, sẽ đọc Khải Huyền 21, câu 1-7.

Ông Connor sẽ bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng. "Ở đây, trong Nhà nguyện St George, chúng tôi nhất định luôn nhớ đến một người có đức tin Cơ đốc giáo sâu sắc. Quả là một cuộc đời phục vụ quốc gia, khối thịnh vượng chung và cả thế giới rộng lớn. Bên cạnh đó, bà còn được nhớ đến bởi sự ân cần, quan tâm và chăm sóc an tâm cho gia đình, người thân và bạn bè".

"Giữa thế giới đang thay đổi nhanh chóng và gặp nhiều thách thức, sự hiện diện bình tĩnh và trang nghiêm của bà đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin để đối mặt với tương lai, như bà đã làm, với lòng can đảm và hy vọng."

Trong thời gian diễn ra nghi lễ, vương miện, quả cầu và vương trượng của hoàng gia sẽ được tháo ra khỏi quan tài và đặt lên bàn thờ cao.

Quan tài được hạ xuống hầm hoàng gia, khi Vua Charles đọc to tước hiệu của Nữ hoàng Elizabeth II. Bà sẽ được chôn cất bên cạnh Công tước xứ Edinburgh trong Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI trong một buổi lễ riêng có sự tham dự của gia đình vào buổi tối sau đó.

Trong một buổi tưởng niệm trên truyền hình, được ghi lại trước khi Nữ hoàng qua đời, Vương hậu Camilla đã nói: "Bà mãi mãi là một phần trong cuộc sống của chúng tôi".

Hoàng tử Andrew cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ của mình, ca ngợi bà sở hữu "kiến thức và trí tuệ vô hạn, không có ranh giới", nói thêm: "Tôi sẽ nhớ những hiểu biết sâu sắc, lời khuyên và sự hài hước của Nữ hoàng".

Trong một tuyên bố, ông mô tả Nữ hoàng là "một người tuyệt vời" và nói rằng đó là một "vinh dự và đặc ân" khi được phục vụ bà.