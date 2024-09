Nước đầu tiên tại châu Phi tiêm vaccine đậu mùa khỉ

Trước tình hình bùng phát nghiêm trọng của dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), CDC châu Phi đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine MVA-BN cho nhân viên y tế ở khu vực biên giới giữa Rwanda và CHDC Congo. Đây là một phần trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 22.000 ca mắc và hơn 700 ca tử vong từ tháng 1 đến tháng 8/2024.



Tổng Giám đốc CDC châu Phi, Jean Kaseya, cho biết, chiến dịch tiêm chủng diện rộng sẽ được thực hiện tại CHDC Congo vào tuần đầu tiên của tháng 10, nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả này được coi là một trong những biện pháp quan trọng giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hiện tại, theo đại diện của CDC châu Phi, chỉ có khoảng 50% số ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ được xét nghiệm. CDC châu Phi đang đặt mục tiêu nâng cao năng lực xét nghiệm lên hơn 80% trong thời gian tới, nhằm tăng cường khả năng phát hiện và kiểm soát dịch bệnh.



Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã cảnh báo rằng thế giới không chỉ đối mặt với một đợt bùng phát dịch bệnh đơn lẻ, mà còn phải ứng phó với nhiều đợt bùng phát xảy ra đồng thời ở các khu vực khác nhau. Ông đặc biệt nhấn mạnh tình hình tại Burundi và CHDC Congo, nơi số ca mắc bệnh tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

Vào tuần trước, WHO đã phê duyệt vaccine MVA-BN đủ điều kiện tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ, mở ra cơ hội cho các cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc mua và triển khai vaccine này. Theo WHO, người trên 18 tuổi có thể tiêm 2 mũi vaccine MVA-BN, cách nhau 4 tuần. Tuy nhiên, giữa bối cảnh nguồn cung vaccine hạn chế, WHO khuyến nghị tiêm 1 mũi để đảm bảo phòng ngừa bệnh trong các tình huống cấp bách. Vaccine MVA-BN có hiệu quả khoảng 76% sau 1 mũi tiêm và tăng lên 82% khi tiêm đủ 2 mũi.

Đặc biệt, WHO cũng nhấn mạnh rằng có thể linh hoạt tiêm vaccine cho các đối tượng như trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch trong bối cảnh dịch bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lan rộng tại CHDC Congo. Hầu hết các ca mắc và tử vong tại quốc gia này là trẻ em, làm tăng thêm tính cấp bách của chiến dịch tiêm chủng. Tuy nhiên, vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vaccine đối với các nhóm đối tượng đặc biệt này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Y tế Zambia Elijah Muchima cũng cập nhật tình hình phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại nước này. Tính đến nay, Zambia đã ghi nhận 37 ca nghi ngờ mắc bệnh, nhưng không có ca nào cho kết quả dương tính với virus gây bệnh. Mặc dù vậy, chính phủ Zambia vẫn chủ động tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu và khu vực biên giới để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào trong nước.

Bộ Y tế Zambia cũng đã triển khai đào tạo cho hơn 200 nhân viên y tế trên khắp cả nước, tập trung vào việc thăm khám, chẩn đoán và điều trị các ca bệnh đậu mùa khỉ. Song song đó, Zambia đẩy mạnh mua sắm các dụng cụ xét nghiệm có độ nhạy cao và trang thiết bị sàng lọc tại các điểm nhập cảnh. Các chiến dịch y tế công cộng được phát động để nâng cao nhận thức cộng đồng về cách phòng tránh bệnh đậu mùa khỉ, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong nước.

Tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ tại châu Phi hiện vẫn đang rất phức tạp. Sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và việc triển khai tiêm chủng vaccine MVA-BN sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh tại khu vực này.