Nước hồ thủy điện lớn nhất miền Trung cạn chưa từng có, phát lộ cái gì khiến ai nhìn cũng ớn?

Nước hồ thủy điện Bản Vẽ cạn lộ những vũng bùn lầy nguy hiểm

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa rất thấp khiến nhiều hồ đập trên địa bàn cạn nước. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An có hơn 1.061 hồ đập, trong đó hiện có gần một nửa số hồ đập lượng nước dưới 50% dung tích thiết kế. Trong đó, nhiều hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiệm cận mực nước chết.

Nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - hồ thủy điện lớn nhất miền Trung tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cạn khô. Ảnh: Tương Dương

Tại hồ thủy điện Bản Vẽ - hồ thủy điện lớn nhất miền Trung, mực nước ở khu vực thượng nguồn lòng hồ tại địa bàn xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An nhiều nơi đã cạn khô. Trước đây, những khu vực chìm trong biển nước giờ cạn khô, chỉ còn lại một lớp bùn đất.

Nhiều vị trí lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cạn khô không khốc. Ảnh: Tương Dương

Để đi được vào trung tâm xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An, người dân phải đi thuyền qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Tuy nhiên khi nước rút cạn, thuyền không vào được tận nơi nên bà con dân bản phải lội bộ dưới lớp bùn đất để ra bến thuyền.

Con đường từ bến thuyền vào trung tâm xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ngập trong bùn, khi nước vừa rút. Ảnh: Tương Dương

Tại những khu vực nước vừa rút cạn nước rất nguy hiểm, người dân có thể sa lầy vào những vị trí bùn sâu. Có những vị trí bùn có thể lún sâu ngập cả người vô cùng nguy hiểm. Vì vậy cán bộ xã Hữu Khuông và đoàn viên thanh niên xã đã tổ chức nhiều buổi khảo sát các vị trí nguy hiểm và cắm biển cảnh báo để người dân biết, tránh đi vào nơi nguy hiểm.

Tại những khu vực nước vừa rút đi xuất hiện những vị trí bùn lún sâu, có nơi ngập cả người. Lực lượng đoàn viên xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cùng với cán bộ xã tiến hành khảo sát, cắm biển cảnh báo đảm bảo an toàn. Ảnh: Tương Dương

Anh Vi Văn Thoại - Bí thư Đoàn xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, việc cắm biển cảnh báo rất cần thiết để người dân tránh những nơi nguy hiểm. Bởi khi nước rút, nhiều nơi bùn đất có hang sâu, nếu đi vào có thể bị lún cả người. Không chỉ cắm biển cảnh báo, các đoàn viên thanh niên xã Hữu Khuông cũng chung tay cùng cán bộ xã, người dân san gạt tạo lối đi tạm cho bà con khi đi qua khu vực lòng hồ cạn nước.

Những vị trí bùn lún sâu được cắm biển cảnh báo để người dân chú ý, đảm bảo an toàn khi di chuyển ở lòng hồ. Ảnh: Tương Dương

Làm đường, dựng cầu đi lại ngay giữa lòng hồ thủy điện

Trước đó, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân 2 bản cùng tham gia làm cầu, làm đường tạm cho mọi người đi vào trung tâm xã. Con đường được tu sửa dài hơn 2km và đào mới 150m đường ven núi.

Khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An nơi trước đây chìm sâu trong biển nước giờ cạn khô, có nhiều vị trí bùn lún sâu nguy hiểm. Ảnh: Tương Dương

Trên tuyến đường này có nhiều vách vực sâu, người dân phải làm thêm 2 cái cầu dân sinh. Cây cầu gỗ được lát bằng những tấm gỗ có thể chịu được trọng tải, đảm bảo cho người dân đi an toàn.



Trước đó, chính quyền xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã huy động nhân lực làm đường để bà con đi lại thuận tiện hơn khi nước rút tại khu vực lòng hồ thủy điện lớn nhất miền Trung. Ảnh: Tương Dương

So với cùng kỳ các năm, đây là lần đầu tiên trong tháng 6 mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ - hồ thủy điện lớn nhất miền Trung với dung tích 1,83 tỷ m3 xuống mức thấp kỷ lục. Hiện tại mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ đạt gần 157m, tiệm cận mực nước chết (mực nước chết là 155m).