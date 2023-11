Nước NATO này giáng 'đòn đau đớn' cho Ukraine vào đúng 'thời khắc lịch sử' của Kiev

Hungary sẽ là "rào cản" Ukraine cần vượt qua nếu muốn gia nhập EU

Đó là những phát biểu của Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó vào ngày 8/11, theo báo cáo của Portfolio Hungary. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết các điều kiện hiện tại không phù hợp để Liên minh châu Âu (EU) xem xét kết nạp Ukraine trở thành thành viên.

Theo ông Szijjártó, Ukraine chỉ có thể được chấp nhận sau khi đạt được hòa bình. Ông cũng tin rằng Ukraine chưa đáp ứng tất cả các điều kiện đặt ra để trở thành thành viên EU, đặc biệt là các vấn đề về quyền của người thiểu số ở Ukraine có vấn đề “rõ ràng”.

Bộ trưởng Hungary cũng cho rằng, do chiến tranh đang diễn ra nên "không có tự do báo chí, không có tự do ngôn luận, không có bầu cử" ở Ukraine và việc đưa nước này vào EU sẽ “đưa chiến tranh vào Liên minh châu Âu”. Theo ông Szijjártó, chính sách mở rộng của EU là “nhằm mục đích mở rộng hòa bình chứ không phải là gây chiến tranh” trong khối.

"Bằng cách kết nạp Ukraine, EU cũng sẽ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột quân sự hiện tại, điều mà rõ ràng là không ai muốn xảy ra. Việc mở rộng thành viên nên nhằm mục đích lan tỏa hòa bình, chứ không phải mang chiến tranh vào EU", ông Szijjártó nói.

Theo Ngoại trưởng Hungary, EU đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh, kinh tế và ngày càng suy yếu, vì vậy nếu muốn kết nạp thành viên mới nhằm củng cố sức mạnh, khối này nên hướng tới các nước Tây Balkan, trước hết là Serbia.

Trước đó, vào ngày 7/11, Balázs Orbán, Giám đốc Chính trị của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đe dọa phủ quyết việc bắt đầu các cuộc đàm phán về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu, đặc biệt là vì các cáo buộc Kiev "vi phạm quyền của người thiểu số Hungary".

Phản ứng trước những lời đe dọa của Hungary, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng nước này "chủ yếu thúc đẩy vấn đề dân tộc thiểu số theo quan điểm của Hungary" và kêu gọi "giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh".

Sau đó, Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương của Ukraine Olga Stefanishyna báo cáo rằng Kiev đã cung cấp cho Hungary lộ trình chi tiết về việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến các dân tộc thiểu số.

Ukraine ngày 8/11 được cho là đón 'thời khắc lịch sử' khi Ủy ban Châu Âu tuyên bố sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine và Moldova. Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen, tuyên bố rằng Ukraine đã hoàn thành "trên 90%" các bước cần thiết do Ủy ban châu Âu vạch ra vào năm 2022, đồng thời đặc biệt khen ngợi các cải cách tư pháp và nỗ lực chống tham nhũng của Kiev. Brussels hy vọng Ukraine và Moldova sẽ hoàn thành công việc cải cách vào tháng 3/2024.

Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ quyết định vào giữa tháng 12 về việc có nên bắt đầu đàm phán tư cách thành viên với Ukraine hay không. Quyết định này phải được tất cả các nước thành viên EU nhất trí thông qua.