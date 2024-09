Nước sông Hồng dâng cao, dừng chạy tàu qua cầu Long Biên, cấm người ra bến Chương Dương Độ

Ông Phan Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho hay, nguyên nhân dừng chạy tàu do mực nước sông Hồng đã vượt ngưỡng an toàn cho phép, uy hiếp an toàn chạy tàu. Sau khi nước sông rút, ngành đường sắt sẽ đánh giá lại mức độ an toàn để khai thác trở lại.

Toàn bộ tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ đón và trả khách tại ga đầu/cuối Gia Lâm thay vì ga Long Biên hoặc Hà Nội như trước. Từ ngày mai, phụ thuộc nhu cầu hành khách, ngành đường sắt có thể giảm tàu, duy trì tối thiểu đôi tàu Hà Nội - Hải Phòng mỗi ngày.

Nước sông Hồng dâng cao tràn qua bãi giữa dưới cầu Long Biên, Hà Nội sáng 10/9. Ảnh: Ngọc Hải.

Hiện mỗi ngày đường sắt có khoảng 14 chuyến tàu đi qua cầu Long Biên, trong đó có 8 chuyến tàu Hà Nội-Hải Phòng; 2 chuyến tàu Hà Nội-Lào Cai; 4 chuyến tàu hàng.

Từ 8h30 sáng 10/9, Hà Nội cấm các xe hợp đồng, xe khách, xe du lịch trên 9 chỗ ngồi và xe có tải trọng trên 0,5 tấn di chuyển qua cầu Chương Dương.

Cũng trong sáng nay, chính quyền phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã đặt barie cấm người vào bến Chương Dương Độ, nơi có nhiều tàu thuyền và có thể quan sát rõ nhất mực nước sông.

Cầu Long Biên được Pháp xây dựng từ năm 1898 đến 1903, từng bị hư hại nặng trong những đợt ném bom của Mỹ năm 1967. Việt Nam sau đó đã phục hồi cây cầu nhằm đảm bảo kết nối liên tục giữa Hà Nội - Hải Phòng. Cầu dài 2.500 m, rộng 30,6 m, gồm 19 nhịp dầm thép, đặt trên 20 trụ cầu cao 43,5 m. Cầu có một đường sắt và hai làn đường bộ.