Nuôi cá mú Trân Châu trong bể xi măng ở Ninh Thuận, bán giá cao vẫn có người mua ăn

Những năm qua, đội ngũ cán bộ Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng nỗ lực trong việc nghiên cứu, lai tạo giống mới và chuyển giao quy trình nuôi các đối tượng thủy sản mới đến người dân.

Năm 2019, Trung tâm đã nghiên cứu thành công quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá mú Trân Châu nhằm phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm của người dân trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận.

Cá mú Trân Châu là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, được kỳ vọng có thể thay thế những vùng nuôi tôm kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh bởi những đặc tính nổi trội của đối tượng nuôi này.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận chăm sóc cá mú Trân Châu nuôi trong bể xi măng.

Năm 2021 nhận thấy việc nuôi trong lồng bè, ao đất vẫn chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của đối tương nuôi này, nên Trung tâm đã tiến hành thực nghiệm nuôi trong bể xi măng.

Đến thời điểm này, sau quá trình nuôi thực nghiệm đã có thể đánh giá sơ bộ về hiệu quả mô hình rất tiện cho việc chăm sóc, quản lý, không bị tác động bởi môi trường xung quanh, người nuôi có thể dễ dàng kiểm soát và xử lý mầm bệnh.

Do đó, cá mú Trân Châu lớn nhanh, sinh trưởng tốt hơn so với nuôi ngoài trời. Nếu so sánh thì nuôi cá mú Trân Châu trong bể xi măng so với nuôi trong ao, đìa sẽ rút ngắn thời gian từ khi nuôi đến khi thu hoạch, riêng so sánh với cá mú đen thì nuôi trong bể xi măng sẽ rút ngắn thời gian thu hoạch từ 3-4 tháng.



Với khả năng nhanh nhẹn, thích ứng cao với môi trường, nên cá mú Trân Châu được nuôi thả với mật độ dày hơn các loại cá khác. Theo quy trình được xây dựng, thì cá mú Trân Châu nuôi trong bể xi măng có mật độ thả nuôi 30 con/m2.



Để cá sinh trưởng và phát triển tốt, việc cần thiết là phải thiết kế hệ thống xử lý nước tuần hoàn đảm bảo lượng ôxy cần thiết. Trong quá trình nuôi, người nuôi chỉ sử dụng hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp, khi cá còn nhỏ cho ăn 2 lần/ngày, khi cá lớn dần chỉ cho ăn 1 lần/ngày và khi lớn thì cho ăn 2 ngày/lần.

Sau 9 tháng nuôi, cá mú đạt từ 1,2-1,3 kg/con, với giá thị trường khoảng 130.000-140.000 đồng/kg, người nuôi thu nhập cao hơn so với nuôi trong ao, lồng bè.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận cho biết: Với nhiệm vụ được giao là đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản, những năm qua Trung tâm đã chuyển giao nhiều đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế cao đến hộ nuôi, góp phần đáp ứng nhu cầu con giống cũng như những kỹ thuật nuôi mới. Thời gian tới, sau khi hoàn thiện quy trình, kỹ thuật nuôi cá mú Trân Châu trong bể xi măng, Trung tâm sẽ tiến hành nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Hy vọng, mô hình nuôi cá mú Trân Châu trong bể xi măng sau khi được chuyển giao, nhân rộng sẽ giúp người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.