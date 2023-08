Anh Thoại cho biết, lúc đầu chỉ nuôi giải trí hai cặp chim giống loại thường. Về sau thấy chim yến phụng có giá trị kinh tế anh bắt đầu nuôi kinh doanh, với 20 cặp chim sinh sản.

Đến năm 2020, anh Thoại chuyển sang nuôi giống chim yến phụng Hà Lan có nhiều ưu điểm so với giống thường như chim có nhiều màu sắc đa dạng, size chim to hơn và có thể nhân giống được nhiều màu lạ hơn. Đặc biệt, về mặt kinh tế có giá trị gấp nhiều lần so với giống thường.

Anh Thoại chia sẻ, thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên chim yến phụng hay mắc bệnh sổ mũi và tiêu chảy dẫn đến chết, số lượng chim hao hụt nhiều.

Không bỏ cuộc, anh vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, thường xuyên tìm tòi thông tin trên mạng xã hội và trực tiếp đến học hỏi từ các chủ trại nuôi khác. Nhờ đó, anh có kinh nghiệm nuôi chim yến phụng, giờ đây các bệnh thường gặp ở chim yến phụng anh đều có thể tự xử lý được, chim sinh sản và phát triển tốt.

Với tổng diện tích chuồng 50m2, anh Thoại nuôi hơn 200 con chim yến phụng, trong đó có khoảng 150 con đang sinh sản, mỗi tháng anh có từ 80 - 100 chim con giống để xuất bán. Thương lái đến tận nhà thu mua với giá 120.000-140.000 đồng/1 con.

Mỗi cặp chim giống trưởng thành có giá từ 400.000 đồng trở lên. Giá chim yến phụng thường không cố định, tùy theo màu sắc, size chim như thế nào sẽ có giá khác nhau. Lợi nhuận bình quân hằng tháng từ 7-8 triệu đồng, có thời điểm anh thu về 15-20 triệu đồng/tháng.

Theo anh Thoại, chim yến phụng là loài khá dễ nuôi, ít tốn thời gian chăm sóc; chim sinh sản quanh năm, mỗi lứa từ 4 – 8 trứng nên kinh tế mang lại khá ổn định.

Anh Đặng Văn Thoại kiểm tra chim yến phụng tại chuồng nuôi.

Trong thời gian chim đẻ trứng và nuôi con, cần chú ý cung cấp hạt, rau xanh đầy đủ cho chim bố mẹ để nuôi con tốt hơn.

Người nuôi chim yến phụng phải thường xuyên theo dõi chim bố mẹ vì chúng thường cắn chim con và phải vệ sinh tổ sạch sẽ. Sau khoảng 2 tháng, chim con biết ăn thì tách chúng ra khỏi chim bố mẹ và nuôi chuồng riêng để dễ chăm sóc.

Ngoài ra, để nuôi chim yến phụng đạt hiệu quả, về mặt kỹ thuật nuôi cần tránh gió và mưa cho chim, mùa lạnh thì nên che chắn kĩ vào buổi tối. Thức ăn cung cấp đầy đủ, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khay hứng phân và vệ sinh tổ chim con.

Với hiệu quả kinh tế mang lại, anh Thoại cho biết sẽ tiếp tục duy trì mô hình nuôi chim yến phụng, dự định trong thời gian tới mở rộng quy mô chăn nuôi .

Ngoài ra, anh Thoại còn nuôi vẹt Mã lai, vẹt má xanh và sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ có niềm đam mê như anh.