Nuôi con đặc sản, một nông dân Quảng Nam có thu nhập 20 tỷ đồng/năm

Chiều ngày 12/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các đại biểu nông dân xuất sắc năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN chủ trì buổi gặp mặt.

Những bông hoa đẹp của Hội ND

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đóng góp, nỗ lực, sáng tạo của 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Phạm Hưng

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cho biết: Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, trọng tâm là Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc hàng năm vào ngày kỷ niệm thành lập Hội NDVN. Đặc biệt năm nay, với mục tiêu lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Hội NDVN, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2020 càng có ý nghĩa lớn lao hơn.

Qua 8 năm tổ chức, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã bình chọn, tôn vinh và trao danh hiệu cho gần 500 hội viên nông dân trên cả nước. Đây thực sự là những hội viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 3 phong trào thi đua lớn do Hội NDVN phát động và tổ chức thực hiện. Đó là phòng trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh.

Các đại biểu phấn khởi tham dự buổi gặp mặt thân mật và trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các đại biểu nông dân xuất sắc năm 2020. Ảnh: Phạm Hưng

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam ngày càng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương đánh giá cao, ghi nhận ý nghĩa thiết thực và nhận được hiệu ứng xã hội, truyền thông tốt.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định khẳng định: Nông dân Việt Nam, từ trẻ đến già, ở miền xuôi hay miền núi, biên giới và hải đảo luôn một lòng theo Đảng, cần cù, sáng tạo, đoàn kết góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm nên thắng lợi rất đỗi tự hào trong sản xuất nông nghiệp trong hơn 30 năm đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong mỗi bước tiến lên của đất nước đều in đậm, dấu chân, hình ảnh người nông dân.

"Đặc biệt, 63 hội viên Nông dân Việt Nam xuất sắc hôm nay là những nông dân xuất sắc đại diện của lớp người nông dân mới trong thời kỳ 4.0. 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 thực sự là những bông hoa đẹp tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của người Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng" - Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

Hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 đã chia sẻ những kết quả trong sản xuất, kinh doanh và kiến nghị, đề xuất với T.Ư Hội NDVN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 Nguyễn Thanh Tuấn ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phấn khởi cho biết: Từ khi Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn quê anh đã có nhiều khởi sắc. Bản thân anh lập nghiệp nuôi con đặc sản nhông cát chỉ vỏn vẹn với 15 triệu đồng. Khởi nghiệp ban đầu vô cùng khó khăn do thiếu vốn. Được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội ND cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng và mới đây Hội ND cho vay 500 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình anh đã có bước ngoặt đổi đời.

Anh Tuấn phấn khởi thông báo đến lãnh đạo Hội NDVN và các đại biểu tại buổi gặp mặt: "Đến nay trang trại nuôi con đặc sản của gia đình tôi có diện tích trên 30.000m2. Trong trang trại, tôi trồng cây ăn quả, trồng rau trong nhà nước, chăn nuôi con đặc sản như: gà đông tảo, nhông cát, rắn mối, gà sao… Hàng năm trang trại cho doanh thu trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế, hàng năm tôi cũng trích 20% tổng lợi nhuận để làm từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo cùng vươn lên trong cuộc sống".

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định trao tặng Bằng khen của T.Ư Hội NDVN cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020. Ảnh Phạm Hưng

Anh Tuấn kiến nghị: "Tôi được biết, đến năm 2020 thì hiệu lực của Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ sẽ kết thúc. Tôi rất mong muốn Hội NDVN tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục duy trì hoặc ban hành chính sách tương tự để Hội NDVN hỗ trợ nông dân nhân rộng, lan toả nhiều mô hình tốt đẹp từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân".

Thay mặt Thường trực T.Ư Hội NDVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cho biết: Thời gian qua, Hội NDVN đã tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Hội tham gia xây dựng chính sách; tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể. Trong đó, các nông dân Việt Nam xuất sắc thực sự là hạt nhân nòng cốt đi đầu trong việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và đi đầu trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.