Nuôi con động vật to bự trong hồ xi măng, đẻ rõ lắm, anh nông dân Tiền giàu to, đó là con gì thế? Nuôi con động vật to bự ở hồ xi măng, hễ mà đẻ là đẻ rõ lắm, anh nông dân Tiền Giang giàu to

Sở hữu trại nuôi rắn ri voi hàng ngàn con bố mẹ, anh Nguyễn Văn Nhựt Khanh (33 tuổi, ngụ ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) thu lãi trên 600 triệu đồng/năm nhờ xuất bán con giống.