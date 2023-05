Nuôi loại cá lăng đặc sản trên sông Găng ở Nghệ An, sau 11 tháng bắt lên toàn con to bự Nuôi loại cá lăng đặc sản trên sông Găng ở Nghệ An, sau 11 tháng bắt lên toàn con to bự

Sau 11 tháng triển khai thực hiện mô hình nuôi cá lăng trong lồng trên sông Găng (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), tỷ lệ sống đạt 60%, cỡ cá đạt được từ 1,6 - 1,8 kg/con...

Bình luận 0