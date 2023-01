Trong 12 con giáp, mèo là một trong những loài vật thường được con người nuôi và gần gũi với con người nhất. Do đó trong tình cảm của con người, mèo là con vật rất thân thuộc và gần gũi, trở thành người bạn thân thiết.

Theo chị Đinh Thị Phượng, chủ quán Cà phê Linh Miêu (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), chú linh miêu này có giá khoảng 10.000 USD.

Hình tượng con mèo từ lâu đã đi vào thơ ca, ca dao, tục ngữ, trở nên thân thuộc trong các tác phẩm nghệ thuật, văn học, ca nhạc. Nhiều câu ca dao, tục ngữ có hình ảnh con mèo như: “Tiu nghỉu như mèo cắt tai”, “Mèo khen mèo dài đuôi”, “Con mèo mà trèo cây cau/ Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo”…

Mỗi câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đều có ý nghĩa liên hệ đến con người, nhằm mục đích căn dặn, nhắc nhở con người sống tốt, tận dụng những bản năng, đức tính tốt đẹp của con mèo.

Đặc biệt, ở Việt Nam, từ khi các dòng tranh dân gian ra đời thì hình ảnh con mèo mới có dịp đi vào văn hóa nghệ thuật. Trong tranh “Đám cưới chuột” của làng tranh Đông Hồ, người ta bắt gặp hình ảnh “Tiến sĩ chuột vinh quy cưới vợ”, nhưng không thiếu hình ảnh chú mèo đang ngồi quặp đuôi vẻ hiền lành.

Hình ảnh con mèo không chỉ xuất hiện ở trong tranh Tết Đông Hồ, mà người nghệ sĩ dân gian Việt Nam còn cho nó xuất hiện trên những bức chạm khắc hay đúc tượng làm linh vật trưng bày phong thủy. Trong phong thủy, mèo được coi là linh vật đem lại sự cát tường, thịnh vượng, có thể nhờ linh lực để hóa giải sát khí.

Chú mèo Anh lông dài nằm thả mình sau những giờ chạy nhảy, vờn.

Những năm gần đây, ngoài việc nuôi mèo ta, nhiều bạn trẻ rất ưa nuôi mèo cảnh nhập ngoại. Nhiều loài mèo có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/con. Có loài mèo giá tiền được tính bằng đô la với giá từ 3.000-10 nghìn USD, thậm chí còn cao hơn.

Có dịp đến quán Cà phê Linh Miêu của gia đình chị Đinh Thị Phượng, phố Trần Khắc Chung, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) mới thấy sự đam mê nuôi mèo cảnh đang ngày càng phát triển. Xuất phát từ đam mê nuôi mèo, chị Phượng đã nhìn thấy nguồn lợi rất lớn từ việc mua bán mèo cảnh, nên đã chuyển hẳn sang kinh doanh và xem đây như là một nghề dễ “hái ra tiền”.

Hiện tại, cửa hàng của gia đình chị đang nuôi 20 giống mèo nhập ngoại như giống mèo Anh lông ngắn, lông dài; linh miêu; Mainecoon (mèo Ba Tư)... Đây là những giống mèo thuần chủng phổ biến và thuộc top được ưa chuộng nhất ở nước ta hiện nay.

Giống mèo này khá dễ nuôi và thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống Việt Nam. Màu lông của những chú mèo Ba Tư phổ biến với 3 sắc: trắng, đen và nâu, cảm giác hơi bóng khi chạm vào. Tính tình của loài mèo này tương đối ngoan, hòa đồng và thích chơi đùa.

Chúng cũng rất thích được chủ nhân của mình vuốt ve và âu yếm. Không chỉ vậy, mèo giống Ba Tư còn thích chơi với những đứa trẻ trong gia đình chủ. Với những chú mèo Anh lông ngắn có đặc điểm là đầu to và tròn, mõm ngắn và má rộng.

Mèo có đôi mắt rất to và tròn. Bộ lông dày và êm, lông mọc đều khi sờ vào có cảm giác đàn hồi, nhất là phần lông trước bụng. Cặp tai không quá to so với đầu của chúng và một cái đuôi xù, dày. Mũi và miệng khá ngắn vô cùng đáng yêu.

Chú mèo Anh lông ngắn dễ gần gũi, thích được vuốt ve, âu yếm.

Một trong những giống mèo đẹp dễ nuôi ở Việt Nam là mèo Ragdoll của Nga. Đặc điểm mèo Ragdoll có kích thước khá lớn và có một vài nét giống mèo Xiêm.

Ragdoll có nét đặc trưng bởi đôi mắt màu xanh biếc cùng bộ lông hai màu. Bộ lông của chúng không những đậm, dày mà còn rất mềm mại và mang nhiều màu sắc như: xanh, socola, kem, trắng…

Theo chị Phượng, giá bán mèo Ragdoll được nhân giống sinh ra tại Việt Nam dao động từ 10-12 triệu đồng/con; nếu nhập giống từ Thái Lan, có thể lên đến 12-15 triệu đồng/con. Đặc biệt nếu được nhập khẩu từ châu Âu, giá từ 20-40 triệu đồng/con.

Chú mèo Nga giống Maine Coon có giá trị khoảng 60 triệu đồng đang được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Nuôi mèo cảnh nhập ngoại có thể nói là một thú chơi khá xa xỉ. Nuôi mèo cũng khá tốn chi phí thức ăn. Nhiều loài mèo như linh miêu, mỗi ngày ăn phải từ 0,3-0,5kg thịt bò tươi; 0,2-0,3kg cá tươi...

Có loài mèo chỉ ăn thức ăn dạng hạt giá từ 400-600 nghìn đồng/túi 5kg tùy thuộc vào chất lượng dinh dưỡng, nguồn gốc xuất xứ của thức ăn. Hàng tháng, còn phải đưa mèo đi Spa ở các điểm chăm sóc, cắt tỉa lông mèo... mỗi lần như vậy, chi phí chăm sóc cũng từ 800 nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy dịch vụ.

“Tuy tốn kém, nhưng nuôi mèo như một dạng nuôi thú cưng vừa để thỏa mãn sở thích, vừa để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng...”, chị Nguyễn Phương, đường Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định) chia sẻ.

Trong quan niệm của người phương Đông, con mèo dịu dàng, nhanh nhẹn khôn khéo, coi như nhàn hạ nên được chọn làm biểu tượng cho chi Mão trong 12 địa chi.

Tháng Mão cũng là tháng giữa mùa Xuân, thời tiết mát mẻ, cây cối đâm chồi nẩy lộc xanh mầu xanh non lá mới. Với những quan niệm đó, bước vào năm Quý Mão cũng mang đến nhiều ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, vạn sự hanh thông cho tất cả mọi người, mọi nhà.