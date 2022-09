Năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Lâm Tiến mạnh dạn vay 170 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi thực hiện Đề án số 01 của huyện Bát Xát để đầu tư mua 10 con ngựa về nuôi. Sau gần 2 năm, đến nay đàn ngựa đã sinh sản được 3 con, vừa qua ông Quỳnh bán 4 con ngựa thu về 100 triệu đồng.

Mô hình nuôi ngựa sinh sản tại xã Mường Vi, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) giúp người dân nâng cao thu nhập.

Tại thôn Cửa Cải, gia đình ông Lèng Văn Pìn cũng là hộ điển hình về nuôi ngựa sinh sản. Đã có trên 10 năm nuôi ngựa, trung bình mỗi năm, gia đình ông Pìn thu nhập 50 - 60 triệu đồng từ mô hình này. Ông Pìn cho biết, gia đình vừa bán 4 con ngựa thịt, thu gần 80 triệu đồng. Hiện, ông Pìn tiếp tục chăm sóc đàn ngựa 8 con để ngựa sinh sản, phát triển tốt.

Theo ông Pìn, ngựa là loại gia súc ít bị dịch bệnh, sinh sản nhanh hơn trâu, bò. Mỗi năm ngựa cái đẻ 1 lứa, sau 1 năm ngựa con đã có thể bán thịt, nên nuôi ngựa sinh sản là hướng đi phù hợp. Nhờ chủ động được nguồn cỏ voi làm thức ăn nên đàn ngựa của gia đình ông Pìn phát triển tốt.

Ông Lù Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Vi cho biết: 2 năm gần đây, xã có 24 hộ vay gần 3,8 tỷ đồng theo Đề án 01 của huyện Bát Xát để xây dựng chuồng trại và mua 255 con ngựa về nuôi. Hiện, cả số ngựa sẵn có và số ngựa mua theo Đề án 01 của xã là hơn 470 con, nhiều nhất là ở 2 thôn Cửa Cải, Làng Mới.

Khó khăn đối với mô hình nuôi ngựa sinh sản ở xã Mường Vi được bà con phản ánh là định mức cho vay hiện còn thấp so với giá thị trường, nên người dân phải mua ngựa non. Ngoài ra, tiến độ mua ngựa còn chậm, ngựa đực là giống địa phương nên trọng lượng nhỏ, một số ngựa con sau khi sinh ra bị chết do nhiều nguyên nhân về kỹ thuật…

Trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền xã Mường Vi đề nghị huyện Bát Xát hỗ trợ 100% lãi suất cho các hộ đã mua ngựa theo kế hoạch (hiện nay ngân hàng đang thu 50% lãi suất các hộ đã vay năm 2021) và nâng định mức cho vay vốn nuôi ngựa. Xã Mường Vi tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ làm tốt việc chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, phát triển đàn ngựa góp phần nâng cao thu nhập.