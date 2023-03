Nuốt ma túy vào bụng để phi tang, người đàn ông bị cảnh sát đưa đến bệnh viện gắp ra

Ngày 19/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ, một đối tượng đã nuốt ma túy vào bụng nhằm phi tang.



Theo cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 18/3, tại trước số 167 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường Quảng An bắt quả tang đối tượng Lê Thúc Tốt (SN 1989, quận Tây Hồ) có hành vi tàng trữ chất ma tuý.

Đối tượng Đinh Thế Hải (trái) đã nuốt ma túy vào bụng khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Tốt khai nhận đang trên đường mang ma tuý về nhà để sử dụng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,131 gram heroin. Mở rộng điều tra, cùng ngày, Công an quận Tây Hồ tiến hành bắt giữ đối tượng bán ma tuý cho Tốt là Đinh Thế Hải (SN 1972, ngõ 238 Âu Cơ, quận Tây Hồ).

Đáng chú ý, khi bị bắt, Hải đã chống đối và nuốt gói heroin vào bụng nhằm phi tang. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an quận Tây Hồ đã đưa đối tượng đến bệnh viện gắp gói ma tuý mà Hải đã nuốt ra khỏi bụng. Qua giám định, gói heroin có khối lượng 0,125 gram.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, Công an quận Tây Hồ phát hiện, thu giữ thêm 3 gói heroin có khối lượng 2,352 gram và các dụng cụ để chia, đóng gói ma tuý trong nhà Hải.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Đinh Thế Hải đã khai nhận việc bán ma tuý cho các con nghiện khác để hưởng lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.