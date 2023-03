Tình huống pháp lý vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines nghi vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam

4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines nghi vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam

Chiều 17/3, Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin liên quan vụ 4 tiếp viên Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tạm giữ do nghi vận chuyển hơn 10kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp – Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, sau khi phát hiện ma túy, các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong tuýp kem đánh răng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Tại buổi họp báo, đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết khi tiến hành soi chiếu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu đã phát hiện nghi vấn hành lý của 4 tiếp viên hàng không.

Ngay sau đó, Cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM (PC04), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để tiến hành kiểm tra trọng điểm 4 đối tượng nêu trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy có tổng cộng 8.400 gram viên nén màu xám và 3.080 gram chất bột màu trắng (theo cân điện tử tại Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu).

Các đối tượng cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng. Tiến hành lấy mẫu thử nhanh (bằng vali thuốc thử), các mẫu thử có phản ứng dương tính với thuốc thử Methamphetamine, Ketamine.

Các tình huống pháp lý có thể diễn ra

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy đây là số lượng lớn chất ma túy được giấu trong các hộp kem đánh răng, vận chuyển trái phép từ Pháp về Việt Nam, đã xác định được danh tính người vận chuyển trái phép.

Tuy nhiên hành vi của những người này chỉ thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm nếu như có lỗi, có động cơ mục đích thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Nói cách khác, cơ quan điều tra chỉ có thể khởi tố bị can đối với các nữ tiếp viên này nếu có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên này biết đây là chất ma túy và vẫn cố tình vận chuyển.

Ông Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, tội vận chuyển trái phép chất ma túy có lỗi cố ý trực tiếp. Nghĩa là người thực hiện hành vi phạm tội phải biết là hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả xảy ra.

Bởi vậy, cơ quan điều tra chỉ có thể xử lý hình sự đối với các tiếp viên hàng không này nếu có căn cứ cho thấy những người này biết các chất ở trong các hộp kem đánh răng trên là chất ma túy nhưng vẫn cố ý vận chuyển về Việt Nam để thu lợi bất chính.

Còn trường hợp nếu các nữ tiếp viên này không biết trong các hộp kem đánh răng được vận chuyển về Việt Nam có chứa chất mà túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ.

Theo vị chuyên gia, cơ quan điều tra sẽ tạm giữ hình sự đối với các tiếp viên để làm rõ việc vận chuyển ma túy được thực hiện như thế nào, ai là người gửi, ai là người nhận và số tiền vận chuyển là bao nhiêu.

Trường hợp nếu các tiếp viên này biết đây là chất ma túy nhưng vẫn vận chuyển, hành vi này sẽ bị xử lý hình sự với khung hình phạt rất nặng vì số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Dù xử lý như thế nào chăng nữa, số ma túy này cũng sẽ bị thu giữ, tiêu hủy. Đồng thời cơ quan chức năng sẽ xác định ai là người mua bán, ai là người vận chuyển để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định của bộ luật hình sự.

"Đây là một vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người và gây hoang mang trong dư luận xã hội. Cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ để có kết luận hướng xử lý theo quy định của pháp luật" – ông Cường nhấn mạnh.