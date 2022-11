Nyobolt thực hiện cuộc cách mạng trong nâng cao hiệu suất pin điện

Tech Champions là chương trình bình chọn do Financial Times tổ chức, được khởi xướng năm 2021 do độc giả Financial Times đề cử các công ty tại châu Âu trong lĩnh vực công nghệ đáp ứng xuất sắc những thách thức kinh doanh liên tục thay đổi. Năm nay, chương trình nhận được gần 300 đề cử, Financial Times đã xem xét, nghiên cứu danh sách và lập ra danh sách rút gọn tại 10 hạng mục. Những công ty được đề cử năm nay là những đại diện tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế và ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu do chiến sự tại Đông Âu và các biến cố mới xuất hiện sau đại dịch.