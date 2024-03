Ở đỉnh cao sự nghiệp, siêu mẫu bỏ nghề để lấy bằng cử nhân kép và thạc sĩ

Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista là "big 4" siêu mẫu nổi tiếng bậc nhất vào những năm 1990. Họ xuất hiện dày đặc trên sàn diễn, bìa tạp chí, chiến dịch quảng cáo lẫn văn hóa đại chúng. Họ đứng vào hàng ngũ ngôi sao của ngành thời trang thế giới.

Christy Turlington được chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com xếp vào nhóm "Legend" (huyền thoại làng mốt).

Vượt qua thử thách của thời gian, những người mẫu trong nhóm "Legend" để lại ấn tượng lâu dài cho toàn bộ ngành công nghiệp thời trang. Họ có sự nghiệp vững chắc, danh tiếng vượt xa khỏi lĩnh vực thời trang. Họ còn trở thành tiêu chuẩn để đánh giá các người mẫu khác.

Sự nghiệp đỉnh cao

Christy Turlington sinh năm 1969 tại Walnut Creek, California, Mỹ. Năm 14 tuổi, trong lúc đang cưỡi ngựa cùng chị gái ở Miami (Florida, Mỹ), cô được một nhiếp ảnh gia địa phương phát hiện.

Christy Turlington là một trong những gương mặt đại diện mang tính biểu tượng của thương hiệu Calvin Klein (Ảnh: Calvin Klein).

Hai năm sau, Turlington ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Ford Models tại New York, Mỹ. Trong quãng thời gian theo học tại trường trung học ở Bắc California (Mỹ), cô thường xuyên di chuyển đến New York, Paris (Pháp) hoặc Rome (Ý) để làm việc.

Năm 1987, Christy Turlington tốt nghiệp trung học, chuyển đến New York sinh sống và làm việc.

Tạp chí People nhận xét, Christy Turlington là người phụ nữ có nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng, cùng đôi gò má tuyệt đẹp.

Trong suốt sự nghiệp, Christy Turlington đã xuất hiện trên bìa của hầu hết tạp chí thời trang danh giá trên thế giới, từ Vogue , Harper's Bazaar đến Elle . Cô làm gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu, bao gồm Saint Laurent, Max Mara, trong đó đáng chú ý nhất là Calvin Klein và Maybelline.

Chân dài sinh năm 1969 còn được nhiều nhà thiết kế tài hoa yêu thích, bao gồm Karl Lagerfeld, Gianni Versace và Valentino.

Năm 1988, Christy Turlington ký hợp đồng độc quyền 3 năm trị giá 1,2 triệu USD với Calvin Klein. Đến năm 1991, nữ siêu mẫu tiếp tục gây chú ý với bản hợp đồng trị giá 800.000 USD, trở thành gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm Maybelline với chỉ 12 ngày làm việc trong một năm.

5 người mẫu hàng đầu ở thập niên 90 (từ trái sang phải): Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patit, Christy Turlington, Cindy Crawford (Ảnh: Peter Lindbergh).

Năm 1990, 5 người mẫu đình đám lúc ấy gồm có Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista và Tatjana Patit cùng chụp ảnh bìa tạp chí Vogue Anh (số báo tháng 1/1990). Nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh là người đứng sau ống kính.

Sau khi trông thấy quyển tạp chí, danh ca người Anh - George Michael - mời cả 5 người mẫu cùng góp mặt trong video âm nhạc Freedom! '90 .

Đây không phải là video âm nhạc đầu tiên Christy Turlington tham gia diễn xuất. Trước đó, vào tháng 9/1986, cô đã đóng vai chính trong video âm nhạc Notorious của ban nhạc nước Anh - Duran Duran.

Video âm nhạc Freedom! '90 đã truyền cảm hứng cho Gianni Versace trong việc tạo nên một trong những khoảnh khắc biểu tượng mọi thời đại của thời trang.

Nhà thiết kế kiêm người sáng lập hãng mốt Versace đã mời Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington xuất hiện ở phần kết màn cho bộ sưu tập Thu - Đông 1991.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thời trang nhận định, khoảnh khắc cả 4 gương mặt hàng đầu làng mốt khi ấy, cùng xuất hiện trên đường băng của Versace, đã mở ra kỷ nguyên "siêu mẫu".

Lúc bấy giờ, "siêu mẫu" là danh xưng dành cho người mẫu thời trang hàng đầu, được nhiều thương hiệu cao cấp đặt lịch, hiện diện trên trang bìa của hầu hết tạp chí thời trang lớn, tên tuổi được công nhận trên phạm vi toàn cầu.

Năm 1993, ca sĩ người Mỹ - RuPaul - đưa khái niệm "siêu mẫu" vào một ca khúc ăn khách có tên Supermodel , trong đó đề cập đến những người mẫu hàng đầu lúc ấy bao gồm Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer và Niki Taylor.

Linda Evangelista, Christy Turlington và Naomi Campbell (từ trái sang phải) được gọi là "The Holy Trinity" - bộ 3 siêu mẫu đình đám ở thập niên 90 (Ảnh: Getty).

Christy Turlington, Naomi Campbell và Linda Evangelista thường xuyên được đặt lịch cùng nhau. Họ tạo thành một nhóm với tên gọi "The Holy Trinity" - bộ 3 thần thánh của thời trang.

Giai đoạn năm 1995-1998, Christy Turlington kết hợp cùng Naomi Campbell, Elle Macpherson và Claudia Schiffer quảng bá cho chuỗi nhà hàng Fashion Café được quảng cáo rầm rộ.

Nữ siêu mẫu cũng xuất hiện trong phim tài liệu thời trang Unzipped (1995) và Catwalk (1996).

Yêu thích học hành và hoạt động xã hội

Cuối những năm 90, vị thế độc tôn của "kỷ nguyên siêu mẫu" trong thời trang kết thúc, trước sự nổi lên của những diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, dần thay thế người mẫu trong các chiến dịch quảng cáo cũng như tạp chí thời trang.

Christy Turlington sẵn sàng từ bỏ hào quang trên sàn diễn để tìm kiếm hướng đi khác vững vàng hơn cho tương lai.

Sau một loạt buổi trình diễn thời trang cao cấp ở Paris vào mùa hè năm 1994, Turlington quyết định gác lại công việc người mẫu dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Cô nộp đơn vào Đại học New York và đi học vào mùa thu cùng năm.

"Tôi yêu thích trải nghiệm học đại học. Tôi sẵn sàng bỏ ra một vài năm để tập trung vào việc học, xây dựng tổ ấm cho riêng mình và sống chậm lại. Tôi học hành quanh năm suốt tháng để tốt nghiệp sau 4 năm. Tôi yêu khoảng thời gian đó của đời mình", nữ siêu mẫu nói trong một buổi phỏng vấn với Interview Magazine .

Năm 1999, Christy Turlington tốt nghiệp trường Gallatin School of Individual Study (một nhánh của Đại học New York, Mỹ) với bằng cử nhân kép về chuyên ngành Tôn giáo học so sánh và Triết học phương Đông. Sau đó, nữ siêu mẫu lấy bằng thạc sĩ Y tế công cộng tại Đại học Columbia, Mỹ.

Siêu mẫu Christy Turlington (thứ 3 từ trái sang) trong buổi lễ tốt nghiệp trường Gallatin School of Individual Study vào năm 1999 (Ảnh: Getty).

Christy Turlington sử dụng nền tảng của chính mình nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề mà cô quan tâm.

Trong một lần sinh con, Turlington suýt mất mạng vì băng huyết. Do vậy, nữ siêu mẫu mong muốn giúp đỡ các bà mẹ bằng việc thành lập tổ chức "Every Mother Counts" vào năm 2010. Tổ chức này trợ giúp việc sinh nở trở nên an toàn cho các bà mẹ ở mọi nơi.

Christy Turlington từng đảm nhận vai trò đạo diễn để ra mắt phim tài liệu về sức khỏe bà mẹ No Woman, No Cry (2010) . Cô cũng đạo diễn một phim ngắn mang tên Every Mile, Every Mother (2014) . Bộ phim nhằm mục đích chỉ ra một thực tế rằng, nhiều phụ nữ mang thai không được chăm sóc thai sản.

Tái xuất làng thời trang

Vài năm gần đây, Christy Turlington xuất hiện trên sàn diễn của một số nhà thiết kế thân thiết. Nữ siêu mẫu biểu diễn kết màn show thời trang Vogue World 2023 tại London (Anh), bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của nhà mốt Ralph Lauren.

Christy Turlington biểu diễn kết màn bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của nhà mốt Ralph Lauren (Ảnh: Ralph Lauren).

Ngoài 50 tuổi, Christy Turlington vẫn thường xuyên góp mặt ở nhiều chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein - thương hiệu năm xưa cô được chọn làm gương mặt đại diện.

Tháng 1/2023, nữ siêu mẫu đóng chiến dịch quảng cáo toàn cầu của Louis Vuitton kết hợp cùng nghệ sĩ người Nhật - Yayoi Kusama. Trong năm ngoái, cô cũng đóng một số chiến dịch quảng cáo cho nhà mốt Carolina Herrera.

Tháng 3/2023, Turlington trở thành gương mặt đại diện mới cho hãng mỹ phẩm chăm sóc da Noble Panacea.

Tháng 7/2023, Apple TV+ ra mắt phim tài liệu The Super Models nói về cuộc đời, sự nghiệp thời trang huy hoàng của Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Linda Evangelista.

Bên cạnh đó, "big 4" siêu mẫu cũng đã tái hợp trên ảnh bìa kép của Vogue Mỹ và Vogue Anh, số báo tháng 9/2023, với tiêu đề "The Greatest Of All Time" (tạm dịch: Những siêu mẫu vĩ đại nhất mọi thời đại). Số báo tháng 9 được xem là ấn phẩm quan trọng nhất hàng năm của tạp chí Vogue .

Christy Turlington hội ngộ rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trên bìa tạp chí Vogue Anh , số báo tháng 3/2024.

40 người phụ nữ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau gồm thời trang, âm nhạc, phim ảnh, truyền thông, cùng góp mặt trên trang bìa Vogue Anh đã tạo nên khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.

Christy Turlington trên trang bìa Vogue Mexico, số báo tháng 3/2024 (Ảnh: Inez & Vinoodh).

Ngoài ra, nữ siêu mẫu còn có ảnh bìa cá nhân chụp cho tạp chí Vogue Mexico, số báo tháng 3/2024.

Vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp người mẫu, Christy Turlington có thể hóa thân với mọi phong cách, từ quý cô gợi cảm, nóng bỏng đến thiếu nữ ở bãi biển mang tinh thần tự do. Giờ đây, cô yêu thích cuộc sống cân bằng, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.

Turlington là tín đồ của môn yoga, chạy bộ và thiền định. Ở tuổi 55, nữ siêu mẫu vẫn trông rạng rỡ, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cô yêu từng nếp nhăn trên cơ thể và nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.

Về đời tư, Christy Turlington kết hôn với diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Ed Burns vào năm 2003. Họ có hai người con - một trai và một gái.