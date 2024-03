“Thần đồng” Piano Nguyễn Việt Trung về nước biểu diễn cùng 80 nghệ sĩ quốc tế

Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff với sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) và nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung. Tâm điểm được công chúng yêu nhạc cổ điển mong đợi nhất chính là lần đầu tiên, bản giao hưởng Symphony no. 1 in D minor của nhà soạn nhạc vĩ đại sẽ được công diễn tại Việt Nam.

"Thần đồng" piano Nguyễn Việt Trung. Ảnh: FBNV

Sergei Rachmaninoff (1873 - 1943) là một trong những nhà soạn nhạc lỗi lạc, bậc thầy dương cầm, đồng thời là biểu tượng cuối cùng của trường phái lãng mạn Nga trong âm nhạc cổ điển kéo dài tới thế kỉ XX. Rachmaninoff xuất hiện ở một giao thời lịch sử, giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và cách tân nên nhìn từ ông, công chúng có thể thấy một bức tranh văn hóa toàn cảnh của thời đại, trong đó cảm quan lãng mạn, tinh thần quốc gia và hoài niệm quá khứ được phản ánh thông qua âm nhạc.

Tại đêm hòa nhạc đặc biệt Rachmaninoff: King of melody, 80 nghệ sĩ quốc tế của Dàn nhạc giao hưởng SSO dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine sẽ trình diễn tác phẩm được trông đợi nhất, lần đầu tiên công diễn tại Việt Nam Symphony no. 1 in D minor.

Symphony no. 1 in D minor có số phận khá thăng trầm trong diễn trình lịch sử âm nhạc, câu chuyện xung quanh màn ra mắt của tác phẩm đến nay vẫn để lại nhiều trăn trở cho công chúng yêu nhạc cổ điển. Trong lần công diễn đầu tiên năm 1897 tại St. Petersburg, bản giao hưởng đáng tiếc đã không được đón nhận tích cực. Một số tài liệu cho rằng, có thể do vấn đề sức khỏe của nhạc trưởng - nhà soạn nhạc Alexander Glazunov và sự chuẩn bị chưa lỹ lưỡng của dàn nhạc khiến "viên ngọc" này bị vùi lấp bấy lâu nay.

Chân dung nhà soạn nhạc tài ba Rachmaninoff. Ảnh: FBNV

Sau đó, Rachmaninoff bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng khiến tác phẩm này đã không được xuất bản hay biểu diễn thêm lần nào nữa trong suốt cuộc đời ông. Rất may mắn, bản thảo bị mất đã được xây dựng lại từ các phần được tìm thấy năm 1945. Thời gian gần đây, Symphony no. 1 in D minor đã được trả lại về đúng vị trí danh giá của nó khi xuất hiện trên nhiều sân khấu hòa nhạc lớn trong sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng. Và những giai điệu tuyệt đẹp của Bản giao hưởng số 1 lần này sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Cũng trong đêm hòa nhạc đặc biệt Rachmaninoff: King of melody, nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung sẽ solo bản Rhapsody on a theme of Paganini, Op. 43 dành cho piano và dàn nhạc. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của Rachmaninoff, bởi sau này ông hầu như tập trung vào biểu diễn và chỉ sáng tác thêm hai tác phẩm. Rachmaninoff gần như đã dành cả mùa hè năm 1934 để viết Rhapsody on a theme of Paganini, Op. 43 cho piano và dàn nhạc, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Caprice La thứ của Paganini. Rhapsody on a theme of Paganini, Op. 43 được trình diễn lần đầu tiên ngay trong năm đó và đã trở thành một trong những sáng tác thành công nhất của Rachmaninoff.

Nguyễn Việt Trung sẽ biểu diễn solo bản Rhapsody on a theme of Paganini, Op. 43

Điểm nhấn trong đêm hòa nhạc là phần solo piano của nghệ sĩ trẻ quốc tế Nguyễn Việt Trung. Nguyễn Việt Trung sinh năm 1996, tại Hà Nội. Anh đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc, năm lên 7 tuổi, Nguyễn Việt Trung được gia đình cho theo học piano dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Filomena Dziedzic ở Trường Âm nhạc Im Oskara Kolberga tại Vacsava, Ba Lan. Chỉ hai năm sau, mới 9 tuổi, Trung đã đoạt Giải nhất cuộc thi Emmy Alberg tại thành phố Lodz, Ba Lan. Sau đó, Nguyễn Việt Trung đã liên tiếp giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tài năng piano lớn tổ chức tại Ba Lan.

Mặc dù còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm biểu diễn trên các sân khấu hòa nhạc lớn thế giới của Nguyễn Việt Trung cũng đủ khiến công chúng yêu nhạc ngưỡng mộ. Anh đã trình diễn với những dàn nhạc danh tiếng dưới sự chỉ huy của các nhạc trưởng nổi tiếng như: Wojciech Czepiel, Lê Phi Phi, Honna Tetsuji, Łukasz Borowicz, Marek Pijarowski, Wojciech Rodek, Jacek Rogala.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine, 80 nghệ sỹ quốc tế của Dàn nhạc giao hưởng SSO và nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả yêu nhạc cổ điển bữa tiệc âm nhạc được trông đợi nhất, với các tác phẩm có sức lôi cuốn mãnh liệt, độ khó cao, thử thách tài năng của các nghệ sĩ thực thụ.