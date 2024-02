Ô tô đâm liên hoàn 4 xe máy khiến 1 người tử vong ở Hà Nội

Ngày 29/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vào khoảng 14 giờ 49 phút cùng ngày, tại km15+650 quốc lộ 21B thuộc địa phận Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe ô tô tải (BKS 29H- 517.xx), do anh B.Đ.Q (SN: 1984, trú tại: Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, đi theo hướng Ứng Hòa đi Hà Đông với xe mô tô (BKS: 29P9-40xx) do anh Đ.T.H (SN: 1981, trú tại: Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong ở địa bàn huyện Thanh Oai chiều 29/2. Ảnh: CACC

Sau tai nạn, xe ô tô tải va chạm tiếp vào 3 xe mô tô, đang dựng sát lề đường bên phải quốc lộ 21B. Vụ tai nạn đã khiến anh Đ.T.H tử vong tại chỗ, các phương tiện có liên quan bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã đến ngay hiện trường, hỗ trợ người bị nạn, tổ chức phân luồng giao thông đồng thời điều tra giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Qua kiểm tra, xác định lái xe ô tô không có cồn, ma túy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.