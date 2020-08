Ô tô giá rẻ từ Thái Lan, Indonesia tràn vào Việt Nam thách thức xe nội

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 7/2020, Việt Nam nhập khẩu 4.761 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 34% so với tháng trước. Trong đó, xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có xuất xứ Thái Lan là 1.698 chiếc, tăng 29,3% so với tháng trước, còn xuất xứ Indonesia là 1.251 chiếc, tăng gấp 3 lần so với tháng trước.

Bước sang nửa đầu tháng 8/2020, tổng cộng, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 4.078 xe ô tô nguyên chiếc các loại. Theo đó, con số này gần bằng sản lượng của cả tháng 7/2020, tương đương cùng kỳ năm 2019.

Trong số đó, 2.451 xe ô tô du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia. Đáng chú ý, giá bình quân xe Thái Lan nhập về trong tháng 7 vừa qua ở mức chỉ 378 triệu đồng/chiếc.

Gặp khó tại thị trường nội địa, ô tô giá rẻ từ Thái Lan, Indonesia đua nhau tràn vào Việt Nam.

Đối với dòng ô tô từ Indonesia có giá bình quân khoảng 247 triệu đồng/chiếc, rẻ kỷ lục so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá xe Thái Lan nhập về đã rẻ hơn 82 triệu đồng/chiếc, còn xe nhập từ Indonesia rẻ hơn 80 triệu đồng/chiếc, so với cùng kỳ 2019.

Theo nhận định của giới chuyên môn, sở dĩ lượng ô tô nhập khẩu từ hai quốc gia trên tăng mạnh là do các doanh nghiệp trong nước có điều kiện ký hợp đồng mua xe với giá thấp nhất.

Nguyên nhân là do, hiện tại, nhu cầu nội địa và xuất khẩu của Thái Lan và Indonesia giảm mạnh bởi dịch Covid – 19. Trong khi đó, sản lượng ô tô sản xuất ra vẫn rất lớn, do vậy, thị trường Việt Nam được xem là "cứu cánh" với ngành công nghiệp xe hơi của 2 nước này.

Được biết, Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia có sản lượng ô tô sản xuất lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2019, Thái Lan sản xuất 2.013.710 xe, tiếp đến là Indonesia với 1.286.848 xe. Ngoài tiêu thụ trong nước, hai quốc gia này còn xuất khẩu ô tô.

Tại Thái Lan, gần 60% số ô tô sản xuất ra được xuất khẩu. Dịch Covid-19 đã làm tiêu tan các đơn hàng, khiến sản lượng xe giảm hơn 2/3 kể từ đầu năm. Năm 2020, Thái Lan dự kiến chỉ xuất khẩu khoảng 600.000 xe. Còn tại Indonesia, khoảng 30% số ô tô sản xuất ra cũng được xuất khẩu. Năm 2020, Indonesia dự kiến xuất khẩu từ 350.000-450.000 xe, nhưng dịch Covid-19 khiến cho doanh số xuất khẩu giảm một nửa, dự kiến chỉ khoảng 200.000 xe.

Theo nhận định của các chuyên gia, các doanh nghiệp ô tô trong nước cần cẩn trọng trước tình trạng xe hơi giá rẻ từ Thái Lan và Indonesia tràn vào nội địa. Thời gian tới, nếu chính phủ hai nước tăng cường chính sách hỗ trợ thì ô tô nhập khẩu tiếp tục hạ giá, cạnh tranh khốc liệt với xe sản xuất lắp ráp trong nước.

Hiện tại, quy định về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đã hết sức thông thoáng. Hơn nữa, xe sản xuất tại Thái Lan và Indonesia có chi phí sản xuất rẻ hơn khoảng 20% so với xe trong nước, lại được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% nên có lợi thế lớn.

Về thị trường ô tô trong nước, sáu tháng đầu năm 2020, ghi nhận sự "lao dốc" chưa từng thấy vì tác động của dịch Covid-19. Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp thành viên VAMA chỉ bán được 131.248 xe, giảm 28% so với cùng kỳ 2019. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 22%.

Trước đó, ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid -19 lần thứ nhất, từ cuối quý I/2020, nhiều doanh nghiệp đã phải giảm sản xuất và cắt giảm bớt lao động. Tuy nhiên, tồn kho vẫn cao. Theo số liệu của VAMA, hiện tồn kho ô tô tăng tới 129% so với cùng kỳ 2019. Tồn kho lớn, nên nhiều doanh nghiệp đã phải đại hạ giá, chấp nhận thua lỗ.

Đến nửa cuối năm 2020, chính sách giảm 50% phí trước bạ được thực thi, giới kinh doanh ô tô kỳ vọng về bức tranh doanh số tươi sáng thời gian tới. Tuy nhiên, không như những dự đoán trước đó, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 2 tái diễn phức tạp khiến các hãng xe, đại lý tiếp tục "cuộc chiến" kích cầu tiêu dùng.