Ở với mẹ 3 tháng 4 lần nhập viện, vì sao người thân bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành vẫn im lặng?

NÓNG: Gia đình bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành hôn mê sâu với nhiều dị vật trong đầu lên tiếng

Ngày 18/1, thông tin bé gái Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) trú tại Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch, xuất hiện 9 vật thể giống đinh trong hộp sọ nghi bị bạo hành khiến dư luận bàng hoàng xót xa.



Trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (32 tuổi, bác dâu cháu Ngọc A.) cho biết, Ngọc A. là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Cách đây nửa năm, anh Đỗ Văn Tr. và chị Nguyễn Thị L. hy hôn nên cháu sống cùng mẹ. Hai người con đầu sống cùng người anh Tr.

Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (32 tuổi, bác dâu cháu Ngọc A) đau xót khi cháu nhập viện nguy kịch. Ảnh: Gia Khiêm

Kể từ ngày đó, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi gia đình chị Huyền Anh liên tục nhận tin dữ về việc cháu gái 4 lần nhập viện. Lúc thì bé nuốt đinh, có dị vật ở mũi, sau lại uống nhầm thuốc trừ sâu, gãy tay. Tới lần này phát hiện 9 dị vật giống đinh trong sọ não.

Trả lời thắc mắc của PV Dân Việt vì sao trong thời gian ngắn liên tiếp phát hiện những dấu hiệu bất thường, trẻ có nguy cơ nhưng không can thiệp? chị Huyền Anh cho hay, gia đình nhà chồng mình ở quê chân chất, hiền lành và có hoàn cảnh khó khăn.

Dị vật mắc trong mũi cháu Ngọc A. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Em chồng tôi là người hiền lành chất phác, không được khôn ngoan, tháo vát như những người khác nên em dâu là người gánh vác lo cho gia đình, các con. Bố mẹ chồng tôi nhiều lần muốn dĩ hoà vi quý, vun đắp để vợ chồng có thể hàn gắn tình cảm cùng lo cho 3 đứa cháu.

Chúng nó còn nhỏ không ai trong nhà muốn các cháu thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Lần cháu nhập viện cấp cứu thập tử nhất sinh do uống phải thuốc trừ sâu gia đình chồng tôi vẫn quyết định im lặng là vì thế. Gia đình đã nhiều lần khuyên bảo mẹ cháu về để nuôi dạy con cái nhưng mẹ cháu quyết tâm theo nhân tình. Hiện tại, mẹ cháu còn đang mang thai con của nhân tình", chị Huyền Anh chia sẻ.

Tiếp lời con dâu, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, ông nội bé Ngọc A.) cho biết, gia đình vô cùng bất ngờ và đau xót khi biết tin cháu đang nằm viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Ông Đỗ Hữu Chức đau xót khi biết tin cháu gái nhập viện cấp cứu. Ảnh: Gia Khiêm

"Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ làm sáng tỏ vụ việc này. Vì sao cháu tôi lại bị như vậy do cố ý hay vô tình? Mọi chuyện trước kia cháu từng nhiều lần nhập viện tôi bỏ qua hết. Trong đó có lần cháu nhập viện ở Bệnh viện Nhi Trung ương do uống phải thuốc sâu. Công an sau đó trao đổi nếu gia đình cần sẽ vào cuộc làm rõ.

Thế nhưng lúc đó tôi nghĩ đây chỉ là sự sơ ý chứ không phải cố tình, cháu vượt qua kiếp nạn nên tôi bỏ qua. Những lần đó gia đình tôi không trình báo vì tôi là người sống nhân đạo, biết trước biết sau. Tôi không muốn vì chuyện đa nghi dẫn đến mâu thuẫn, đặc biệt chính bản thân tôi vẫn muốn tha thứ để cho con dâu quay về", ông Chức chia sẻ.

Giấy vào viện khi bé Ngọc A uống phải thuốc trừ sâu hồi tháng 10/2021. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước sự việc này, ngày 18/1, ông Chức đã lên Công an huyện Thạch Thất trình báo sự việc mong cơ quan công an vào cuộc điều tra làm sáng tỏ.

"Đây là lần đầu tiên tôi báo công an. Bây giờ điều tôi mong muốn nhất đó là cháu vượt qua hoạn nạn sống làm người, đời không thể ngắn ngủi được. Thứ 2, tôi mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc lấy lại công bằng cho cháu mình. Con bé mới có 3 tuổi mà bị tới 9 cái đinh nghi đóng vào đầu là quá bất thường, không thể chấp nhận được", ông Chức bức xúc.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành.

"Chúng tôi đang khẩn trương làm rõ bản chất vấn đề, xem có đúng là bạo hành không. Khi nào có kết luận đơn vị sẽ thông tin cụ thể sau", vị lãnh đạo nói và cho biết cơ quan chức năng đã mời một số người lên làm việc để thu thập thông tin, tìm hiểu vụ việc.