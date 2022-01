Nghi án bé gái 3 tuổi bị bạo hành với nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ: Ông nội gọi điện "cầu cứu"

Cụ thể, chiều tối nay, 18/1, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) cho biết, trưa cùng ngày, tổng đài nhận được một cuộc điện thoại "cầu cứu" của ông nội bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Cuộc gọi của người ông nội mong muốn Tổng đài 111 hỗ trợ kết nối với cơ quan chức năng làm rõ vì sao cháu gái mình có những thương tích trên cơ thể. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển ngay cho Trung tâm công tác xã hội Hà Nội.

Ông Nguyễn Công Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em. Ảnh: Gia Khiêm

"Ông nội cháu bé không ở cùng nên trưa nay, sau khi nắm được thông tin đã điện đến Tổng đài nhờ hỗ trợ. Trung tâm Công tác xã hội đã liên hệ với bệnh viện Xanh Pôn và công an. Được biết, phía Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiếp nhận ca này thấy dấu hiệu nghi ngờ đã báo cho công an phường Điện Biên (Quận Ba Đình). Sau đó, công an huyện Thạch Thất cũng đã biết và nắm thông tin", ông Hiệu chia sẻ.

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ của bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành. Ảnh: Đ.X.

Hiện tại, công an đang điều tra xác minh, trung tâm công tác xã hội cũng đang triển khai các nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn được phân công.

Cũng chiều nay, trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, đơn vị đang làm việc với Công an huyện Thạch Thất để thông tin về tình hình sức khoẻ của cháu bé.

Ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ giật mình phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé.

Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo lãnh đạo bệnh viện này, trước đó khoảng 3 tháng, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

"Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật", ông Kiên thông tin.