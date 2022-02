Olivia Rodrigo: Từ nữ ca sĩ vô danh tới danh hiệu người phụ nữ của năm ở tuổi 18

Mới đây, Billboard đã công bố danh hiệu "Người phụ nữ của năm 2022". Danh hiệu cao quý này thuộc về nữ ca sĩ trẻ tuổi Olivia Rodrigo, người chỉ mới ra mắt một album duy nhất. Trước Olivia, Taylor Swift, Lady Gaga, Cardi B, Billie Eilish và Ariana Grande cũng từng được vinh danh.

Rodrigo trở thành ngôi sao đột phá nhất của năm 2021 với album đầu, phá vỡ các kỷ lục bảng xếp hạng, giành hàng loạt các giải thưởng và đề cử. Với album "Sour", cô đã đưa tất cả 11 ca khúc lọt vào top 30 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và cô trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên đạt được thành tích này.

Olivia Rodrigo năm nay tròn 18 tuổi.

Hannah Karp, Giám đốc biên tập của Billboard, cho biết: "Hành trình của Olivia trở thành siêu sao là khởi đầu của một huyền thoại nhạc pop. Tài năng của cô ấy đã khiến mình trở thành một trong những nghệ sĩ mới chân thực và thú vị nhất, bùng nổ trên sân khấu trong nhiều năm thế giới mới được chiêm ngưỡng".

Olivia Rodrigo (sinh ngày 20/2/2003) là một nữ ca sĩ và diễn viên người Mỹ mang trong mình dòng máu Philippines từ cha và Đức, Ireland từ mẹ. Từ năm tiểu học, Rodrigo đã sớm tiếp xúc với nghệ thuật qua các lớp sân khấu, âm nhạc.

Năm 2016, cô chuyển tới Los Angeles sinh sống và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trước khi dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc, Rodrigo từng góp mặt trong một số dự án của Disney như Bizaardvark, High School Musical: The Musical: The Series với vai trò nữ chính.

Đầu năm 2019, Rodrigo bắt đầu đăng tải các bài hát do cô sáng tác lên mạng xã hội. Với những ca từ dễ dàng chạm vào cảm xúc của người nghe, ca khúc "All I Want" của cô nàng nhanh chóng gây được sự chú ý và thu hút 31 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời xếp ở vị trí 90 trên BXH Hot 100.

Ca khúc "Driver's License" của Olivia Rodrigo.

Sự nghiệp của Olivia Rodrigo nhanh chóng "thăng hoa" khi phát hành ca khúc "Driver's License" vào tháng 1 và album đầu tay "Sour" vào tháng 5 năm ngoái. Đây là album ra mắt thành công nhất năm 2021 tính đến thời điểm hiện tại. Sản phẩm này đã phá kỷ lục album được nghe nhiều nhất trong tuần của nghệ sĩ nữ trong lịch sử Spotify.

Theo thống kê của Billboard, tính riêng tại thị trường Mỹ, đĩa đơn của Rodrigo đạt doanh số 16.000 bản và thu hút 21 triệu lượt nghe trực tuyến chỉ sau ba ngày phát hành. Bên cạnh đó, Driver's License còn gây sốt trên nền tảng mạng xã hội TikTok, thu hút nhiều người dùng quay các đoạn video ngắn trên nền nhạc. Trào lưu này góp phần giúp ca khúc ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Những người nhận giải thưởng khác tại Billboard Women in Music Awards bao gồm: Gabby Barrett, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Karol G, Bonnie Raitt, Saweetie và Summer Walker. Chương trình trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà hát YouTube ở Công viên Hollywood ở Los Angeles.