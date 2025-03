"One Piece" thay đổi lịch phát sóng sau 2 thập kỷ

Sau gần hai thập kỷ duy trì khung giờ phát sóng vào sáng Chủ Nhật, anime đình đám "One Piece" sẽ chính thức chuyển sang khung giờ đêm từ tháng 4 năm nay. Đài truyền hình Fuji TV, đơn vị phát sóng bộ anime đình đám này từ năm 1999 đã quyết định dời lịch phát sóng "One Piece" từ 9h30 sáng Chủ Nhật sang 23h15 Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày 6/4, trùng với thời điểm bộ anime bước vào phần cực kỳ quan trọng có tên "Egghead".

Việc thay đổi khung giờ là một bước đi quan trọng, bởi "One Piece" lâu nay vẫn được xem là một trong những anime có lượng người hâm mộ nhí đông đảo tại Nhật Bản. Từ khi Luffy ra khơi lần đầu tiên, bộ phim đã không ngừng thu hút cả trẻ em lẫn người lớn, dù nội dung ngày càng trở nên phức tạp hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, giống như "Pokémon," "One Piece" vẫn duy trì phong cách kể chuyện dễ tiếp cận và phù hợp với trẻ nhỏ theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.

"One Piece" lâu nay vẫn được xem là một trong những anime có lượng người hâm mộ nhí đông đảo tại Nhật Bản. Ảnh: Fuji TV.

Trước khi chiếm khung giờ 9h30 sáng suốt 18 năm qua, "One Piece" từng có nhiều thay đổi về thời gian phát sóng. Ban đầu, phim được chiếu vào lúc 19 giờ thứ Tư, sau đó chuyển sang các khung giờ 19 giờ và 19h30 Chủ Nhật trước khi giữ lịch cố định vào sáng Chủ Nhật từ năm 2006. Các khung giờ trước đó đều thuận tiện cho đối tượng khán giả trẻ, những người có thể theo dõi anime trước giờ ngủ mà không bị ảnh hưởng đến lịch học.

Tuy nhiên, việc chuyển sang 23h15 có thể gây khó khăn cho khán giả nhỏ tuổi. Đối với nhiều em nhỏ, đây là thời điểm muộn trong ngày, nhất là khi sáng hôm sau phải đi học. Điều này đặt ra câu hỏi về chiến lược thực sự của Fuji TV khi thay đổi lịch phát sóng một bộ anime vốn được xem là phù hợp với mọi lứa tuổi.

Chiến lược thương mại hay hướng đi mới của Fuji TV?

Mặc dù Fuji TV không đưa ra tuyên bố chính thức về lý do thay đổi khung giờ, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, động thái này có thể liên quan đến chiến lược tiếp thị của nhà xuất bản Shueisha - đơn vị sở hữu tạp chí Weekly Shonen Jump. Tại sự kiện Jump Festa vào tháng 12 năm ngoái, khi công bố sự thay đổi lịch phát sóng của "One Piece," dòng chữ "Jump soon after watching the anime" (tạm dịch: Đọc Jump ngay sau khi xem anime) đã xuất hiện trên màn hình. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng, việc chuyển sang khung giờ muộn có thể nhằm khuyến khích khán giả theo dõi anime trước khi đi ngủ, qua đó tạo động lực để họ mua số mới nhất của Weekly Shonen Jump vào sáng hôm sau.

Một yếu tố khác cần xem xét là sự thay đổi về đối tượng khán giả. Những anime chiếu vào khung giờ khuya tại Nhật Bản thường nhắm đến đối tượng otaku và người trưởng thành, những người có thể tự do sắp xếp thời gian và sẵn sàng thức khuya để theo dõi các tập phim mới. Việc "One Piece" chuyển sang khung giờ đêm có thể là một dấu hiệu cho thấy Fuji TV đang hướng tới lượng người xem lớn tuổi hơn, thay vì tập trung chủ yếu vào trẻ em như trước.

Dẫu vậy, Fuji TV không hoàn toàn từ bỏ dòng anime chiếu vào sáng Chủ Nhật. Thay thế vị trí của "One Piece" trong khung giờ 9h30 sáng là một bộ anime hoàn toàn mới có tên "To Be Hero X". Điều thú vị là bộ anime này lại có phong cách khá giống với những bộ phim thường thấy vào khung giờ khuya, tạo nên sự đối lập rõ ràng với quyết định dời "One Piece" sang khung giờ 23h15.