Ông Cao Minh Quang từng 2 lần "dính" kỷ luật thế nào khi còn đương chức Thứ trưởng Bộ Y tế?

Tại kỳ họp thứ 9 (từ 29/11 đến 1/12), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.



Điều đáng nói chỉ trong vòng 12 năm, sau 2 lần nhận kỷ luật Đảng, đến nay ông tiếp tục bị đề nghị thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang. Ảnh UBKTTW

Ông Cao Minh Quang sinh năm 1956. Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2007 (trước đó giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế).

Đến năm 2009, ông Cao Minh Quang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, sau đó được hạ xuống mức khiển trách.

Đến tháng 3/2012, ông Cao Minh Quang lại bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI kiểm tra và kết luận về những vi phạm khuyết điểm.

Cụ thể, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Cao Minh Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm, như: thiếu gương mẫu, vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc phạm vi phụ trách; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế.

Ông Cao Minh Quang còn có nhận xét, đánh giá tùy tiện, không mang tính chất xây dựng đối với cán bộ cấp dưới; vi phạm quy chế làm việc của cơ quan Bộ Y tế trong việc gửi kiến nghị Thủ tướng có nội dung trái với dự thảo Nghị định về quản lý thanh tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khi đã được Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Ảnh VTV

Ngoài ra, ông Cao Minh Quang còn khai nhận học vị tiến sĩ không đúng thực chất văn bằng được cấp theo chương trình đào tạo tại Thụy Điển, cũng như công văn số 965/SHĐ, ngày 12/02/2001 xác định học vị tương đương tiến sĩ của Bộ GD&ĐT.

Với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI quyết định thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang bằng hình thức cảnh cáo.

Đến cuối năm 2012, mặc dù còn tuổi công tác nhưng ông Cao Minh Quang không được Thủ tướng bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông được điều chuyển làm chuyên viên, sau đó nghỉ hưu.

Không chỉ liên quan đến những việc đã được cơ quan kiểm tra nêu ra, trong vụ án Vn Pharma, mới đây trong kết luận điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã nêu ông Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm trong việc cấp sổ đăng ký thuốc mang nhãn mác Health 2000.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã lấy lời khai những người có liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Y tế làm rõ. Khi có kết quả trả lời của Bộ Y tế, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ chuyển đến Viện KSND Tối cao để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.