Ông chủ doanh nghiệp xây dựng "hầm chung cư" không phép tại Hà Nội giàu cỡ nào?

Chủ đầu tư coi thường pháp luật?

Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, trật tự xây dựng đô thị đã được tăng cường, nhưng tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn diễn biến phức tạp, còn nhiều vi phạm như xây dựng không phép, xây dựng sai phép, sai quy hoạch.

Nguyên nhân chính trong những sai phạm về xây dựng là do công tác quản lý nhà nước còn một số hạn chế, công tác quy hoạch chưa được triển khai đồng bộ, kịp thời. Một số cơ quan quản lý xây dựng và thanh tra xây dựng chưa làm hết trách nhiệm.

Một số sai phạm chưa được xử lý kịp thời và dứt điểm, một số chủ đầu tư xây dựng các công trình chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về xây dựng.

Điển hình như vi phạm báo Dân Việt đã thông tin, ngày 27/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc (địa chỉ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) do ông Nguyễn Trọng Thông làm chủ tịch HĐQT và làm người đại diện pháp luật.

Hiện trạng công trình xây dựng "hầm chung cư" không phép tại dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony.

Về hành vi vi phạm, doanh nghiệp trên đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng tại ô đất có ký hiệu C1-CT (công trình chung cư cao tầng – PV) thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Cụ thể, chủ đầu tư đang tổ chức thi công phần hầm, diện tích xây dựng 6.117m2.

Với quy mô vi phạm lên tới tới hàng nghìn m2 và tại một dự án bất động sản lớn ngay tại Hà Nội, dư luận đặt câu hỏi, mức phạt 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của chủ đầu tư khu đô thị An Lạc Green Symphony có quá nhẹ, không đủ sức răn đe, thậm chí còn có thể "cổ vũ" những sai phạm tương tự tiếp tục xảy ra?

Quy mô công trình xây hầm chung cư không phép có diện tích hơn 6.000m2.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nghi ngờ có sự bao che của đơn vị chức năng khi để vi phạm xảy ra ở quy mô lớn không được phát hiện từ đầu. Đặc biệt, việc chủ đầu tư bất chấp quy định pháp luật là hành vi đáng phải xử phạt nghiêm khắc.

"Ông chủ" Nguyễn Trọng Thông giàu cỡ nào?

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc thành lập ngày 05/03/2002 với ngành nghề chính là "xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng". Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 ngày 18/11/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, ông Nguyễn Trọng Thông là Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc.

Ông Nguyễn Trọng Thông - Đại tá quân đội Nhân dân Việt Nam. (ảnh IT)

Ngoài việc đảm nhiệm người đứng đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc, ông Nguyễn Trọng Thông đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (HDG) nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cùng lúc, ông Nguyễn Trọng Thông cũng làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 1; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hà Đô 2; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hà Đô 3; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hà Đô 4.

Tính đến ngày 5/5/2021, Chủ tịch Nguyễn Trọng Thông là người giàu thứ 68 trên sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản hơn 1.630 tỷ đồng do đang sở hữu 41.590.838 cổ phiếu HDG. Ông hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Hà Đô.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Trọng Thông còn là Đại tá quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Trọng Thông nhận được Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và nhiều bằng khen, danh hiệu.