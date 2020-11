Ông chủ ở đất Cảng chết bí ẩn: Cuộc đối thoại ám ảnh và phút vật lộn với sát thủ

Nguyễn Thành Chung thời điểm bị bắt giữ.

Lấy oán báo ơn

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan đến cái chết của ông Lê Văn Thanh (SN 1966, trú thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng, tên nạn nhân đã được thay đổi), Nguyễn Thành Chung (SN 1986, trú xã Bát Trang, huyện An Lão) đã phải cúi đầu thừa nhận phạm tội.

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận khoảng năm 2016 – 2017, Chung được ông Thanh thuê đến sơn bả tại nhà ở thôn Câu Thượng. Quá trình này, Chung có quen biết ông Thanh.

Khoảng 20 ngày trước án mạng, khi gặp Chung tại ngã tư, ông Thanh xin số điện thoại của Chung và nhờ Chung đến sơn lại nhà cho ông. Sau đó, Chung đến nhà ông Thanh ở thôn Câu Thượng để khảo sát, báo giá sơn cho nạn nhân.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian này, Chung lại lâm vào cảnh túng quẫn vì nợ nần quá nhiều do cờ bạc, không còn khả năng chi trả. Lúc này, gã thợ sơn với tâm địa đen tối đã nảy sinh ý định vào nhà ông Thanh để lấy tiền, tài sản.

Chung nghĩ rằng ông Thanh làm ở đầm rươi sẽ có nhiều tiền, khu vực này lại tách biệt với các hộ dân xung quanh, hầu như không có người qua lại nên càng dễ “hành sự”. Những suy nghĩ đen tối và những lời thúc giục của các chủ nợ đã khiến Chung quyết định hiện thực hóa ý nghĩ phạm tội của mình.

Chống cự bất thành

Thi thể ông Lê Văn Thanh được gia đình tổ chức mai táng sau án mạng ít ngày.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h30 ngày 28/12/2019, Nguyễn Thành Chung điều khiển xe máy Wave màu xanh một mình đi đến nhà ông Thanh. Khi đến cổng, Chung gọi ông Thanh ra mở cửa.

Chung đi xe máy vào để tại cửa bếp, đầu đội mũ bảo hiểm đến ngồi cạnh ông Thanh ở ghế đá tầng 1.

“Chú có tiền không cho cháu vay hoặc xin ít chứ cháu túng quá hóa liều”, Chung nói.

“Mày định cướp à?”, ông Thanh đứng dậy.

Khi người đàn ông U60 chạy xuống bếp, Chung đã quyết định thực hiện ý đồ khi đến và đuổi theo. Quá trình đuổi chạy này, ông Thanh kéo chậu hoa sứ xuống chắn đường Chung rồi vào bếp lấy 1 con dao gọt hoa quả định tự vệ.

Chung lao đến dùng hai tay ôm ngang người ông Thanh, ông Thanh dùng dao khua khoắng và đâm trúng vào phần đầu gối trái của Chung làm gã thợ sơn bị rách quần, trầy xước da. Với sức trẻ, Chung đã giằng được con dao rồi vứt xuống sân, kẹp cổ ông Thanh lôi lên tầng 2 vào hai phòng ngủ để lục tìm tài sản nhưng không thấy. Lúc này, Chung tra hỏi ông Thanh về nơi cất giấu tài sản.

“Tao chỉ có hơn chục triệu để chi tiêu ở dưới bếp”, ông Thanh đáp lời trong cơn hoảng loạn.

Trong bếp, khi Chung đang lục tìm tiền, ông Thanh nhân cơ hội kẻ sát nhân đang không chú ý đã vùng thoát đồng thời giật mũ bảo hiểm Chung đang đội rồi đập vào đầu Chung, sau đó vùng chạy ra phòng khách. Không cam tâm để "con mồi" thoát, Chung đuổi theo đấm, đá, vật lộn với ông Chung và bóp cổ nạn nhân đến chết.

Sau đó, Chung dọn dẹp hiện trường cuộc vật lộn, nhặt mũ bảo hiểm và các mảnh vỡ của mũ, lấy đi đầu thu camera, con dao gọt hoa quả cùng chiếc điện thoại trên nóc tủ lạnh rồi lên xe tẩu thoát.

Các tang vật của vụ án được Chung vất ven đường và xuống dưới sông trong quá trình di chuyển về nhà. Về đến nhà, Chung đếm được số tiền cướp được là 45 triệu đồng. Số tiền này Chung đã đem đi trả cho các chủ nợ.

Tìm kiếm các tang vật theo lời khai của Chung, cơ quan điều tra đã tìm thấy 1 mũ bảo hiểm bị vỡ, 1 đầu thu camera và 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Chung về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” sau ít ngày bắt giữ được đối tượng.