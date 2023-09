Ông Đặng Anh Quân "cùng chí hướng, hiểu ý với bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream"

Ngày mai (21/9), dự kiến phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm sẽ được tổ chức tại TAND TP.HCM. Trong số 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, có 3 người là nhân viên làm việc tại Công ty CP Đại Nam - nơi bà Hằng làm Tổng giám đốc và ông Đặng Anh Quân - Tiến sĩ luật, từng giảng dạy tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

Hiểu ý, tung hứng với bà Hằng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, ông Đặng Anh Quân tham gia trực tiếp trong 11 buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Trên cơ sở điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng, ông Quân và bà là những người có kiến thức, hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn cao.

Ông Quân cũng là người cùng chí hướng, cùng quan điểm với bà Hằng nên bà Hằng mời ông Quân tham gia bình luận, tương tác trực tiếp trong 11 buổi livestream (các ngày 9/10/2021, 3/11/2021, 7/11/2021, 24/12/2021, 31/12/2021, 13/1/2022, 21/1/2022, 9/2/2022, 8/3/2022, 13/3/2022 và 22/3/2022).

Ông Đặng Anh Quân tham gia livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng trong 11 buổi. Ảnh chụp từ clip

Trong buổi livestream ngày 24/12/2021, ông Đặng Anh Quân đã có nhiều phát ngôn liên quan đến câu chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Trong đó, ông Quân nói "...đồng thời cái mục đích của hành vi là nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thậm chí là gì, mục đích này là chấp nhận cái mục đích chiếm đoạt tài sản của đồng phạm của mình, như vậy trong câu chuyện huy động từ thiện của anh Hoài Linh là không chỉ có khả năng là gì, không chỉ anh mở ra tài khoản riêng để anh huy động tiền từ thiện mà còn có việc anh kêu gọi từ thiện cho Đàm Vĩnh Hưng nữa, và một số nghệ sĩ khác nữa, như vậy thì rõ ràng cái mục đích của hành vi nó cũng được thể hiện, như vậy trong các yếu tố cấu thành tội phạm quan trọng ở đây chính là cái mặt khách quan, tức là cái hành vi của anh từ chiếm hữu cho đến chiếm đoạt".

Viện KSND TP.HCM cho biết, tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, khi thực hiện các buổi livestream, bà Hằng và ông Quân không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu ý nhau, tung hứng với nhau. Trong khi đó, ông Quân khai nhận, việc tham gia 11 buổi livestream với bà Hằng là do muốn an ủi và thấu hiểu đối với bà Hằng.

Viện KSND TP.HCM nhận định, ông Đặng Anh Quân tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream là cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24/12/2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh.

Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, bà và ông Quân không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu ý nhau, tung hứng với nhau trong các buổi livestream. Ảnh chụp từ clip

Trường ĐH Luật TP.HCM tạm hoãn hợp đồng

Trước đó, vào ngày 24/2, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đặng Anh Quân. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Đặng Anh Quân đã bị tạm giam gần nửa năm để điều tra hành vi vi phạm theo quy định.

Ngay sau đó, ngày 27/2, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng quyết định thực hiện việc tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Đặng Anh Quân theo khoản 3 Điều 28 Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và điểm b khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, hợp đồng làm việc sẽ bị tạm hoãn trong trường hợp "người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự".

Ông Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam từ ngày 24/2. Ảnh: CACC

Đồng thời, nhà trường cũng quyết định điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn mà ông Đặng Anh Quân đang đảm trách tại Trường ĐH Luật TP.HCM cho các giảng viên khác nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động bình thường của trường.

Đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian ông Đặng Anh Quân bị tạm giam, căn cứ theo Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, nhà trường, với tư cách là cơ quan quản lý viên chức, sẽ cùng với thân nhân của ông Đặng Anh Quân thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật.

Được biết, ông Quân là giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM từ tháng 11/2001 cho đến khi bị bắt.

Bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, công tác tại Trường ĐH Luật TP.HCM) cùng các bị can gồm bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà, ông Huỳnh Công Tân (nhân viên tại Công ty CP Đại Nam) bị truy tố trước TAND TP.HCM để xét xử về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được HĐXX triệu tập gồm: Ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), nghệ sĩ Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh), ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng cầu thủ Công Vinh - ca sĩ Thủy Tiên, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, ông Nguyễn Đình Kim.