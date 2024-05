Ông Ngô Minh Châu được điều động làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

Sáng 19/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi lễ.

Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bên phải) được điều động giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: Hữu Hạnh

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Ngô Minh Châu, 60 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông có cấp bậc Thiếu tướng, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức Phó trưởng Công an quận 8, Bí thư Đảng ủy Công an quận 8 (đến tháng 2/2003) và Trưởng Công an quận 8 (đến tháng 5/2007).

Ông Châu giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND TPHCM từ tháng 5/2019, phụ trách lĩnh vực nội chính.