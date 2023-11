Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ thôi chức Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức

Kỳ họp thứ 8 HĐND TP.Thủ Đức. Ảnh: P.V

Ông Hoàng Tùng cũng đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Thủ Đức đối với Thượng tá Nguyễn Đình Dương, nguyên Trưởng Công an TP.Thủ Đức, hiện là Phó Giám đốc Công an TP.HCM, do đã chuyển công tác.



Tại kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất miễn nhiệm hai chức danh trên. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ đã vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP.Thủ Đức trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng trình bày tờ trình về thành lập Phòng Giao thông Công chính và Trung tâm Hành chính công thuộc UBND TP.Thủ Đức; tổ chức lại và đổi tên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.Thủ Đức.

Theo đó, Trung tâm Hành chính công TP.Thủ Đức thực hiện tiếp nhận đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.Thủ Đức, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.Thủ Đức.

Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức đến thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.Thủ Đức. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm đảm bảo tinh gọn, không làm phát sinh tăng tổng biên chế của UBND TP.Thủ Đức.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ thôi chức Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức. Ảnh: P.V

Phòng Giao thông công chính TP.Thủ Đức thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND TP.Thủ Đức quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng giao thông (giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, cầu, hầm, đường thủy nội địa và các công trình khác phục vụ giao thông vận tải); hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và các công trình tiện ích hạ tầng kỹ thuật khác); hạ tầng thủy lợi (công trình thủy lợi và đê điều); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND TP.Thủ Đức và theo quy định của pháp luật.

TP.Thủ Đức tổ chức lại Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế thành Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Khoa học và Công nghệ thành Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin. Phòng Quản lý đô thị thành Phòng Quy hoạch - Xây dựng.

Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, Nghị quyết 98 không phải là "đũa thần", tuy nhiên với việc hoàn thiện đầy đủ tổ chức bộ máy chính quyền, từng phòng, ban chuyên môn phải bắt tay làm ngay, làm có kết quả với tinh thần trách nhiệm và hành động cao nhất. Mục tiêu chung là xây dựng TP.Thủ Đức trở thành "Đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững".