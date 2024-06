Ông Park Hang Seo dự lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại TP.HCM

Ông Park Hang Seo dự lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại TP.HCM. Đây là địa phương thứ 2 trên cả nước có trung tâm này, sau Hà Nội. Ảnh: Chinh Hoàng



Ngày 15/6, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Đây là địa phương thứ 2 trên cả nước có trung tâm này, sau Hà Nội.

Tham dự có Hiệp hội Giáo dục An toàn Hàn Quốc - đơn vị tài trợ thiết bị PCCC cho Công an TP.HCM, Lãnh đạo Cục PCCC và CNCH (C07) và một số đơn vị liên quan của TP.HCM, Hàn Quốc.

Ông Park Hang Seo chăm chú nghe Cảnh sát PCCC TP.HCM nói về mô hình Trung tâm Giáo dục an toàn PCCC & CNCH. Ảnh: Chinh Hoàng



Đặc biệt, ông Park Hang Seo, nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đến dự với tư cách thành viên của Hiệp hội Giáo dục An toàn Hàn Quốc

Tình hình cháy nổ ở địa bàn TP.HCM đang có chiều hướng phức tạp

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, thời gian qua, tình hình cháy tại TP đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tăng so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 5 vụ); thiệt hại về người tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 8 người chết).

Một phần công trình thuộc Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH đặt tại trụ sở Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Đối với 7 vụ cháy cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 10 người đều xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, là các đối tượng do UBND cấp xã phường thực hiện công tác quản lý về PCCC.

"Phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người cho thấy, người dân chưa được trang bị kỹ năng PCCC và CNCH, đặc biệt là các kỹ năng đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố cháy, nổ, tai nạn; kỹ năng chữa cháy và thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra", Trung tướng Lê Hồng Nam nhận định.

Do đó, Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH được thành lập nhằm mục đích đào tạo và trang bị kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng về các biện pháp PCCC cũng như các kỹ năng CNCH trong các tình huống khẩn cấp.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của người dân trong các tình huống nguy hiểm. Đồng thời, việc tham gia các khóa huấn luyện tại trung tâm còn giúp bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và cộng đồng trong trường hợp xảy ra sự cố.

Sẽ nhân rộng ra các quận huyện ở TP.HCM

Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH TP.HCM sẽ hoạt động thí điểm trong thời gian 6 tháng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Giám đốc Công an TP.HCM kỳ vọng hoạt động của trung tâm này sẽ làm giảm nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn, đồng thời mô hình này sẽ được tiếp tục duy trì, nhân rộng ra các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn Quốc Jung Sung Ho cho biết, TP.HCM đã tích cực kêu gọi hợp tác, hỗ trợ công tác giáo dục an toàn. Hơn nữa nhiều vụ tai nạn an toàn đang xảy ra ở Hàn Quốc và mỗi tổ chức, công ty đều đang xây dựng các trung tâm trải nghiệm an toàn. Do đó, đơn vị của ông Jung Sung Ho muốn cung cấp giáo dục an toàn hiệu quả đến TP.HCM.

"Nhờ sự hỗ trợ tích cực hơn của TP.HCM cho vấn đề an toàn tại Việt Nam, chúng tôi đã có thể xây dựng thành công trung tâm trải nghiệm an toàn tại TP. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ việc phổ biến giáo dục an toàn không chỉ tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM mà còn tới 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam", ông Jung Sung Ho nói.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, 5 tháng đầu năm 2024, TP.HCM xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người; thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 5,04 tỷ đồng, còn 64 vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền. (So sánh với cùng kỳ năm 2023 không tăng/ không giảm về số vụ cháy, tăng 8 người chết, giảm 1 người bị thương). Một số địa bàn hành chính xảy ra cháy nhiều, gồm TP Thủ Đức (chiếm 28/234 vụ), quận 12 (chiếm 23/234 vụ), quận Gò Vấp (chiếm 15/234 vụ), huyện Bình Chánh (chiếm 14/234 vụ). Loại hình, đối tượng xảy ra cháy chủ yếu là nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (chiếm 131/234 vụ, tỷ lệ 56%) và công ty - doanh nghiệp (chiếm 38/234 vụ, tỷ lệ khoảng 16%). Theo phân cấp quản lý về PCCC, trong tổng số 234 vụ cháy xảy ra, có trên 65% các vụ cháy xảy ra tại các loại hình đối tượng thuộc UBND cấp xã quản lý (155/234 vụ). Toàn quốc 5 tháng đầu năm xảy ra 1.971 vụ cháy, làm 38 người chết, bị thương 29 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 116,3 tỷ đồng.