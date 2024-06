Cảnh sát khuyến cáo cách phòng chống đuối nước cho trẻ em và nguy cơ cháy nổ trong mùa mưa bão

PC07 Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn PCCC trong thời tiết mưa bão

Theo thống kê nhiều vụ cháy xảy ra trong mùa mưa bão, nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống điện. Đáng chú ý, hệ thống, thiết bị điện ngoài trời sử dụng nắng nóng lâu quấng băng keo khi mùa mưa đến (dây dẫn điện, bảng quảng cáo...) dễ bị hư hỏng lớp vỏ cách điện, dẫn đến tình trạng chạm, chập điện gây cháyĐể phòng tránh và hạn chế tối đa những tai nạn, sự cố cháy, nổ đáng tiếc có thể xảy ra Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tự trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản cũng như chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định về công tác đảm bảo an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ, như sau:

1. Đối với các cơ sở, công trình có lắp đặt hệ thống thu lôi, chống sét, cần phải kiểm tra điện trở nối đất đúng theo các thông số kỹ thuật cho phép để bảo đảm an toàn PCCC trong mùa mưa bão, đề phòng khi có giông tố, sấm sét xảy ra.

2. Đối với các khu dân cư, hộ gia đình, cần gia cố lại mái che, nhà ở, đốn những cây cối cao gần cạnh nhà để phòng gió, lốc xoáy làm đổ ngã; kiểm tra lại dây dẫn điện bên trong nhà và dây dẫn điện từ bên ngoài vào nhà để tránh gió, lốc xoáy làm đứt rơi xuống gây tai nạn hoặc chạm chập gây cháy.

3. Các bảng điện tử quảng cáo ngoài trời phải bảo đảm các điều kiện an toàn về điện, đề phòng chạm, chập gây ra cháy khi có mưa, giông, gió mạnh; thay thế dây dẫn diện trong và ngoài nhà có hiện tượng hư hỏng, bong tróc dễ chậm chập gây cháy.

4. Để tránh chập điện, người dân mỗi khi ra khỏi nhà phải tắt hết các thiết bị điện hoặc ngắt cầu dao tổng, vì nếu có thiết bị điện trong nhà mà quên tắt, khi hoạt động trong thời gian dài sẽ phát nhiệt gây cháy.

5. Khi hết giờ làm việc tắt hết các hệ thống điện không sử dụng tại văn phòng, xưởng sản xuất, nhà kho.. nhằm tránh mưa lớn tạt, tràn nước làm chạm chập gây cháy.

6. Mỗi hộ gia đình cần trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay và biết cách sử dụng để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Cách xử lý khi có cháy xảy ra trong mùa mưa: khi có trường hợp chập điện gây cháy, điều cần thiết nhất là phải ngắt ngay cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người xung quanh biết để thoát ra ngoài. Đồng thời phải tập trung cứu người trong đám cháy (nếu có), sau đó nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập lửa.

Đồng thời gọi báo theo số điện thoại 114 hoặc “Help 114” (giúp người dân sử dụng 114 trực tiếp hoặc gọi video call tới Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, kết nối với lực lượng PCCC và CNCH để được hỗ trợ kịp thời hơn).