Liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư (KDC) Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM), ông Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 28/2, nguồn tin của Dân Việt cho biết: Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) do Trần Công Thiện (sinh năm 1965, cựu tổng giám đốc) cùng đồng phạm thực hiện.

Trong vụ án này, ông Tất Thành Cang và 9 bị can khác tiếp tục đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, kết luận điều tra bổ sung cho biết: Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm sau trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả điều tra.

Đồng thời, truy thu số tiền hơn 21 tỷ đồng mà Công ty CP Quốc Cường Gia Lai nhận của Công ty Tân Thuận khi hai Công ty thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký ngày ngày 5/6/2017 và 3 phụ lục hợp đồng kèm theo khi chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển.

Theo kết luận điều tra bổ sung: Về trách nhiệm dân sự, do hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự vẫn chưa có kết quả định giá tài sản tại các thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5/2018 và thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông vào tháng 11/2017 và thời điểm khởi tố vụ án (tháng 12/2019) nên chưa có cơ sở đề xác định trách nhiệm dân sự cụ thể đối với các bị can trong vụ án tại các thời điểm này.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu tiếp tục điều tra bổ sung vụ án này. Viện KSND TP.HCM đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác định chính xác thiệt hại trong vụ án, xem xét làm rõ trách nhiệm của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai…