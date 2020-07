Ông Trần Quốc Vượng: Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình

Sáng nay, 30/7, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến tại 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tới dự Hội thảo có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, các nhà khoa học...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội thảo (ảnh X.A)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã điểm qua quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội thảo khoa học "75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là hoạt động khoa học, là hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND;

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (ảnh X.A).

Từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã điểm qua những thành tích, những đóng góp to lớn, những hy sinh của lực lượng CAND đối với sự nghiệp cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Uy tín, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao. Đây là thời cơ, vận hội lớn để xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Song, đất nước ta cũng đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn gia tăng. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gay gắt.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ; thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, chuẩn bị điều kiện nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp.

"Để mãi mãi xứng đáng là "thanh bảo kiếm" của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đòi hỏi lực lượng CAND phải chủ động hơn nữa nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay", ông Trần Quốc Vượng nói.

Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý đối với lực lượng CAND. Đó là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND - yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lực lượng CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ.

Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây thực chất là đẩy mạnh công tác dân vận trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, là công việc của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn lực lượng CAND.

"Đây cũng là biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự rất hiệu quả, đặc sắc riêng có của CAND Việt Nam mà chúng ta cần chú trọng phát huy thật tốt trong thời gian tới để củng cố thế trận "lòng dân", thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ.