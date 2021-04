"Ông trùm" buôn lậu thuốc bắc khai chi hàng tỉ đồng "lót tay" cho lãnh đạo hải quan

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Lâm Đình Hưng, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc và 18 người khác về tội buôn lậu.

Ngoài ra Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 2 cán bộ Hải quan là Chu Bá Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn, công chức đội nghiệp vụ Hải quan về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can Chu Bá Toàn (trái) và Hoàng Thanh Sơn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014, Lê Đình Hưng cùng với anh trai là Lâm Đình Hoài sử dụng giấy tờ của nhiều người thân thành lập nhiều công ty để vận chuyển thuê hàng hóa từ cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn về Ninh Hiệp (Hà Nội) cho các chủ hàng. Đầu năm 2019, Hưng nhận lời với bị can Nguyễn Thị Ngân để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc (giáp với cửa khẩu Chi Ma) về Lạng Sơn.

Hưng, Lâm Đình Hoài và Nguyễn Thị Ngân đã bàn bạc thống nhất về việc tổ chức đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma. Trong đó, bị can Ngân có vai trò mua gom hàng thuốc bắc và hoa quả khô từ Trung Quốc, đóng hàng và thuê xe vận chuyển về cửa khẩu.

Bị can Hưng sử dụng các công ty do mình thành lập mở tờ khai hải quan để nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma các mặt hàng là hoa quả tẩm ướp, hoa cúc, hoa nhài, đỗ đen khô… Tuy nhiên, trên thực tế nhóm của Hưng đã trộn lẫn dược liệu thuốc bắc vào các container, thùng hàng xe tải và qua mặt cơ quan chức năng đưa về Việt Nam.

Để thực hiện hành vi buôn lậu, Hưng đã thuê nhiều nhân viên làm các nhiệm vụ như kế toán nhận các danh sách hàng thuốc bắc, hoa quả gửi từ Trung Quốc về; kế toán theo dõi tờ hải quan và thuế; thủ kho thuốc bắc…

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Hải quan, bị can Hưng đã dùng thủ đoạn tráo đổi container khi bị kiểm tra. Qua đó, Hưng chuẩn bị sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan đặt trong bãi Tuấn Minh, khi Cơ quan Hải quan kiểm tra thì các bị can móc container này vào xe đầu kéo nên không phát hiện bất thường.

Sau khi kết thúc kiểm tra nhóm của Hưng lại tháo container trên ra và móc container có chứa thuốc bắc lẫn hoa quả khô vào xe đầu kéo để vận chuyển về kho. Tiếp đó, Hưng và Hoài sẽ căn cứ vào danh sách Ngân gửi về từ Trung Quốc rồi phân công người làm vận chuyển cho khách tại 22 tỉnh thành, trong đó chủ yếu là khách hàng tại Ninh Hiệp.

Kết quả điều tra cũng xác định, từ tháng 5 đến tháng 12/2019 các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp là gần 145.000 kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các bị can cũng đã vận chuyển 145 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỷ đồng.

Theo kết luận, bị can Chu Bá Toàn được giao phục trách công tác chống buôn lậu, chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma… Trong hai ngày 3, 4/12/2019, ông Toàn đã buông lỏng quản lý, không tổ chức triển khai việc giám sát trực tiếp và bằng camera đối với hàng hóa, phương tiện trong khu vực giám sát hải quan dẫn đến cơ quan Hải quan không phát hiện hành vi tráo đổi container chứa hàng hóa thuốc bắc với container chứa hoa quả khô để Lâm Đình Hưng và đồng phạm lợi dụng sơ hở nhập khẩu hàng hóa thuốc bắc trái pháp luật.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định Chu Bá Toàn đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 365 triệu tiền thuế cho Nhà nước.

Trong quá trình điều tra vụ án, bị can Chu Bá Toàn chưa thành khẩn, che giấu hành vi phạm tội của bản thân, cản trở hoạt động điều tra vụ án. Do đó cơ quan điều tra đề nghị không xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can trong quá trình truy tố xét xử.