Ngày 27/9, thông tin từ tờ Page Six cho biết, một người phụ nữ được biết đến với cái tên Jane Doe (tên được thay đổi) đã chính thức cáo buộc rapper Sean Combs, hay còn gọi là Diddy, đã hành hung cô trong suốt 4 năm, từ 2020 đến 2024. Qua luật sư đại diện Joseph L. Ciaccio, Jane Doe cho biết cô lần đầu gặp Diddy ở nước ngoài và được rapper này mời đi nghỉ dưỡng, hứa bao trọn chi phí cho chuyến đi.

Theo nội dung đơn kiện, từ năm 2021 đến 2022, Jane Doe thường xuyên đến thăm Diddy tại các căn nhà riêng của anh ở Los Angeles, New York và Miami. Tuy nhiên, cô cáo buộc rằng Diddy đã sử dụng ngôn ngữ mang tính cưỡng ép và quấy rối để dụ dỗ cô sang Mỹ. Jane Doe cho biết Diddy thường cử tài xế đến nhà cô để đe dọa.

"Ông trùm" Diddy tiếp tục bị tố

Diddy tiếp tục bị "tố", ngay cả khi đang ngồi tù chờ xét xử. Ảnh: Page Six.

Người phụ nữ này mô tả rằng cô đã bị thương tích về thể xác, với nhiều vết bầm tím và vết cắn ở chân vào năm 2022. Đặc biệt, cô tố cáo Diddy đã bỏ thuốc vào đồ uống có cồn của cô, ép cô sử dụng ketamine cùng nhiều loại thuốc khác vào tháng 7/2022, khiến cô bất tỉnh.

Đáng chú ý, sau vụ tấn công, Jane Doe phát hiện mình có thai. Trước khi bị sảy thai, cô khẳng định rằng đồng bọn của Diddy đã quấy rối cô để buộc cô phải phá thai. Trong đơn kiện, cô viết: “Nam ca sĩ nhạc rap I'll Be Missing You liên tục gọi điện và nhắn tin cho tôi đến tận tháng 7/2024, khiến tôi lo cho sự an toàn của bản thân. Ông ta theo dõi vị trí của tôi và giám sát các cuộc trò chuyện để đảm bảo tôi giữ im lặng về vụ lạm dụng.”

Jane Doe hiện đang yêu cầu bồi thường cho các chấn thương, tổn hại tài chính và tổn thương thể chất mà cô phải chịu đựng.

Page Six đã liên hệ với đại diện của Sean Combs để nghe phản hồi về những cáo buộc này, tuy nhiên, phía Diddy tạm thời giữ im lặng trước những thông tin gây sốc này.

Hiện tại, Diddy đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở thành phố New York. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra loạt cáo buộc liên quan đến rapper này để làm sáng tỏ sự thật về những vấn đề pháp lý mà anh đang phải đối mặt.

Vụ việc này không chỉ làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mà còn khiến công chúng quan tâm đến cách mà các cá nhân, đặc biệt là những người nổi tiếng, đối xử với các mối quan hệ trong cuộc sống cá nhân của họ. Sự việc này cho thấy những điều chưa được công khai có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của những người khác và kêu gọi sự chú ý đến các vấn đề về quyền phụ nữ và bạo lực tình dục trong xã hội ngày nay.