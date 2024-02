Ông trùm tình báo Ukraine tiết lộ chi tiết bất ngờ vụ đánh chìm chiến hạm Ivanovets của Nga

Trung tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Ảnh IT

Chia sẻ trên The War Zone, ông Budanov cho biết, hoạt động của Ukraine sử dụng xuồng không người lái được thực hiện vào đêm 31/1/2023 - 1/2/2024.

Các xuồng không người lái được vận hành bởi các binh sĩ thuộc đơn vị máy bay không người lái 13 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Theo ông Budanov, trong quá trình phá hủy tàu Ivanovets, những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành sáu cuộc tấn công trực tiếp vào thân con tàu đang ở Biển Đen. Vị trí của con tàu thời điểm đó ở gần hồ Donuzlav ở phía tây bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Tàu Ivanovets của Nga bị tấn công bởi xuồng không người lái Magura V5 do Ukraine sản xuất. Theo ông Kyrylo Budanov, do hư hỏng nặng, tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Project 12411 Ivanovets đã bị lật về phía sau và chìm. Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý, theo thông tin sơ bộ, hoạt động tìm kiếm cứu nạn do đối phương tiến hành đã không thành công.

Được biết, thủy thủ đoàn của tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Ivanovest gồm 40 người.

Trước đó, ngày 1/2, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video mà họ mô tả là Kiev đánh chìm tàu Ivanovets trên Biển Đen. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Đoạn phim được chia sẻ cho thấy ít nhất 4 xuồng tự sát của nước này đã được triển khai. Đoạn phim dường như cho thấy các xuồng tự sát tiếp cận con tàu, trong đó một chiếc đâm vào đuôi tàu và một chiếc khác để lại một lỗ lớn ở mạn trái. Các đòn tấn công diễn ra liên tiếp.

Sau đó, một vụ nổ lớn xuất hiện. Con tàu dường như bị nghiêng nặng trước khi bị lật ngửa và chìm hoàn toàn, mũi tàu hướng lên trên không. Con tàu này được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine ước tính trị giá khoảng 60-70 triệu USD.