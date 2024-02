Ông Trump dọa sẽ để Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" với các nước NATO

"NATO đã bị phá sản cho đến khi tôi xuất hiện" - Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Conway, Nam Carolina. "Tôi nói, 'Mọi người sẽ trả tiền.' Họ nói, 'Chà, nếu chúng tôi không trả tiền, bạn vẫn sẽ bảo vệ chúng tôi chứ?' Tôi nói, 'Hoàn toàn không.' Họ không thể tin vào câu trả lời".

Trump cho biết "một trong những tổng thống của một nước lớn" đã có lúc hỏi ông rằng liệu Mỹ có còn bảo vệ đất nước họ nếu họ bị Nga xâm lược ngay cả khi họ "không trả tiền" hay không.

"Không, tôi sẽ không bảo vệ ông" - Trump nhớ lại đã nói với vị tổng thống đó. "Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn phải trả tiền. Bạn phải thanh toán các hóa đơn của mình".

Nhà Trắng sau đó hôm thứ Bảy gọi những nhận xét của Trump là "kinh khủng và vô căn cứ" đồng thời ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc củng cố liên minh.

"Tổng thống Biden đã khôi phục các liên minh của chúng ta và làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trên thế giới bởi vì ông ấy biết trách nhiệm đầu tiên của mỗi tổng tư lệnh là giữ an toàn cho người dân Mỹ và giữ vững các giá trị đoàn kết chúng ta. … Việc khuyến khích các chế độ sát nhân xâm lược các đồng minh thân cận nhất của chúng ta là điều kinh khủng và vô ích - và nó gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế trong nước của chúng ta" - phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates ra tuyên bố.

Cốt lõi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là cam kết phòng thủ tập thể - rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên là tấn công vào tất cả các quốc gia trong liên minh. Trump từ lâu đã phàn nàn về số tiền các nước khác trong NATO chi cho quốc phòng so với Mỹ và nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi NATO. Nhưng những bình luận của ông hôm 10/2 là dấu hiệu trực tiếp nhất cho thấy ông không có ý định bảo vệ các đồng minh NATO khỏi sự tấn công của Nga nếu tái đắc cử.

NATO đặt mục tiêu mỗi quốc gia thành viên chi tối thiểu 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng và hầu hết các quốc gia đều không đạt được mục tiêu đó. Nhưng con số này chỉ là hướng dẫn chứ không phải là hợp đồng ràng buộc, cũng không tạo ra "hóa đơn"; các quốc gia thành viên đã không ngừng đóng góp phần ngân sách chung của NATO để điều hành tổ chức này.

Khi còn là tổng thống, Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO, theo The New York Times. Ông đã mô tả NATO là "lỗi thời". Trump từ lâu cũng đã ca ngợi Tổng thống Nga Putin và thậm chí còn đứng về phía nhà lãnh đạo Nga khi cộng đồng tình báo Mỹ cảnh báo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.