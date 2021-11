Ông Trương Quốc Cường sẽ bị cách chức Thứ trưởng sau khi bị khai trừ Đảng?

Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án hình sự "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…", xảy ra tại TP.HCM và Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Trong vụ án này, ông Trương Quốc Cường bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng và đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự (có khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù).