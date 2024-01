Ông Zelensky cay đắng thừa nhận thực tế phũ phàng

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với The Economist cho biết, ông rất bực tức trước sự do dự của một số đồng minh, cũng như sự xa cách giữa một số đồng bào của ông. Ông nói rằng phương Tây đã mất đi cảm giác cấp bách và nhiều người Ukraine đã mất đi cảm giác về mối đe dọa hiện hữu do chiến tranh gây ra.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng bằng cách hỗ trợ Ukraine, châu Âu đang tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của Nga.

"Có thể chúng ta đã không thành công (vào năm 2023) như thế giới mong muốn. Có thể mọi thứ không nhanh như ai đó tưởng tượng", ông Zelensky nói, nhưng ý tưởng cho rằng Putin đang chiến thắng chẳng qua là "cảm giác". Ông nói, thực tế là quân đội Nga vẫn đang chết ở những nơi như Avdiivka.



"Có thể thiếu thứ gì đó. Hoặc có thể thiếu ai đó. Ai đó có thể nói về Ukraine như một biện pháp bảo vệ tất cả chúng ta", tổng thống nói thêm.

Ông Zelensky cũng than thở về thực tế là ngày nay "sự huy động của xã hội Ukraine và thế giới" vốn có vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến đã không còn nữa, và "điều này cần phải được thay đổi".

"Việc huy động không chỉ là vấn đề của những người lính ra mặt trận. Đó là việc của tất cả chúng ta. Đó là sự huy động của mọi nỗ lực. Đây là cách duy nhất để bảo vệ nhà nước của chúng ta và giải phóng đất đai của chúng ta. Hãy thành thật mà nói, chúng ta đã chuyển sang chính trị trong nước. Nếu tiếp tục tập trung vào chính trị trong nước thì cần kêu gọi bầu cử. Thay đổi luật pháp, hiến pháp. Nhưng quên đi các hành động phản công và giải phóng chiếm đóng. Nghề quan trọng nhất mà một người Ukraine có thể làm vào lúc này là ở Ukraine…và đối với các đối tác phương Tây của chúng tôi, đó là ở bên Ukraine…Nếu không còn sức thì hãy rút lui hoặc bước sang một bên. Chúng tôi sẽ không rút lui", ông Zelensky nêu chi tiết.

Về đề xuất đàm phán, ông Zelensky nói rằng ông thấy "không có bước cơ bản nào hướng tới hòa bình từ Nga". Thay vào đó, ông và người Ukraine đang phải hứng chịu hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các thành phố của Ukraine ở phía đông, nam, bắc và tây.

"Và nếu Nga gửi tín hiệu rằng họ muốn đóng băng cuộc xung đột, như một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, "không phải vì họ là những người chính nghĩa, mà vì họ không có đủ tên lửa, đạn dược hoặc quân đội đã chuẩn bị sẵn. Họ cần sự tạm dừng này. Khôi phục lại tất cả sức mạnh của họ. Và sau đó với tất cả sức mạnh của họ, lật trang cuộc chiến này", ông Zelensky kết luận.