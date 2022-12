Ông Zelensky tuyên bố 'nóng' về cuộc chiến với Nga năm 2023, cảnh báo tuần này rất quan trọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

"Chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị lực lượng quốc phòng và an ninh của Ukraine cho năm tới. Đây sẽ là một năm quan trọng. Chúng tôi hiểu những rủi ro trong mùa đông, chúng tôi hiểu những gì chúng tôi phải làm trong mùa xuân, và do đó chúng tôi hiểu lực lượng quốc phòng và an ninh phải đạt được những kết quả gì”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu trước quốc dân vào đêm 27/12.

Theo ông Zelensky, tuần này sẽ rất quan trọng đối với Ukraine từ quan điểm chính trị.

"Chúng ta đang bước vào Năm mới và phải duy trì quan điểm chung về các mục tiêu quốc gia của chúng ta", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại các mục tiêu chính của Ukraine là giải phóng toàn bộ đất nước khỏi Nga, cũng như khôi phục, hồi hương những người Ukraine đang phải di tản ở khắp nơi; tiếp tục nối lại quan hệ hữu nghị với các đối tác quan trọng, mở ra những cơ hội mới cho Ukraine trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông sẽ sớm trình bày cách tiếp cận để việc thực hiện các nhiệm vụ này trong Thông điệp thường niên về tình hình bên ngoài và bên trong của Ukraine tại Quốc hội.

Trong một diễn biến liên quan, ông Yevhenii Yenin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Ukraine cáo buộc rằng, Nga đã phá hủy tổng cộng hơn 700 cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine kể từ đầu cuộc chiến đến nay.

"702 cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Chúng bao gồm đường ống dẫn khí đốt, trạm biến áp điện, cầu đường và các cơ sở khác", ông Yenin cho hay,



Ngoài ra, theo ông Yenin, các cuộc tấn công của Nga đã làm hơn 35.000 mục tiêu ở Ukraine bị phá hủy.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cảnh báo mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay và tên lửa của Nga vào các cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn còn trên khắp Ukraine.