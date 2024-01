Bom tấn "Oppenheimer" của đạo diễn nổi tiếng Christopher Nolan thắng lớn tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024. Đến với giải năm nay, bộ phim nắm 8 đề cử trong tay, trong đó có giải quan trọng nhất - Phim chính kịch hay nhất.

Trong một cuộc đua đầy kịch tính, "Oppenheimer" đã vượt qua nhiều đối thủ "đáng gờm" như "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives" và "Anatomy of a Fall" để giành chiến thắng. Khi người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey xướng tên, đạo diễn Christopher Nolan và đội ngũ sản xuất không khỏi xúc động khi lên nhận giải.

Trên sân khấu, Christopher Nolan, đạo diễn tài danh, chia sẻ: "Lần cuối cùng tôi đứng trước đây là khi nhận một giải thưởng thay cho người bạn Heath Ledger. Điều đó thực sự phức tạp và đầy thách thức đối với tôi. Khi tên của "Oppenheimer" được gọi, tôi nghẹn ngào và cả ê-kíp tôi lên nhận giải, đó là một khoảnh khắc không thể quên".

"Oppenheimer" của Christopher Nolan thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2024

Christopher Nolan nhận giải Đạo diễn xuất sắc. Ảnh: CNN.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đại diện cho đội ngũ làm phim: "Tư cách là đạo diễn, tôi chỉ là người đại diện cho tất cả những người đã đồng lòng đưa "Oppenheimer" trở thành một tác phẩm xuất sắc. Đây là thành quả của sự nỗ lực, đoàn kết và tình cảm của mọi thành viên trong đoàn".

Trước lễ trao giải, "Oppenheimer" đã rất được kỳ vọng với tổng cộng 8 đề cử. Hiện tại, phim đã giành chiến thắng ở một số hạng mục quan trọng, bao gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch (Cillian Murphy); Nam phụ xuất sắc nhất (Robert Downey Jr.); Đạo diễn xuất sắc nhất (Christopher Nolan) và Nhạc phim hay nhất (Ludwig Göransson).

Emma Thomas - vợ của Nolan và nhà sản xuất của phim chia sẻ niềm vui và cảm ơn: "Thực sự là trải nghiệm kinh ngạc khi làm việc cùng chồng trên dự án này. Những gì chúng tôi đạt được là một sự hợp tác đặc biệt và tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc vì Chris đã nhận được sự công nhận xứng đáng sau nhiều năm đầu mối".

"Oppenheimer" không chỉ là tác phẩm được đánh giá cao bởi giới phê bình mà còn là ứng viên "nặng ký" tại các giải thưởng điện ảnh hàng đầu. Bộ phim mang đến câu chuyện về "cha đẻ của bom nguyên tử" - nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, với diễn xuất xuất sắc của Cillian Murphy. Với ngân sách đầu tư lên đến 100 triệu USD, "Oppenheimer" được xem là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của mùa giải năm nay và được đánh giá là một trong những bộ phim xuất sắc nhất trong năm 2023.

Với doanh thu toàn cầu vượt qua con số 950 triệu USD, "Oppenheimer" đã đứng thứ ba trong danh sách doanh thu phòng vé toàn cầu năm 2023.

Trước đó, ban tổ chức giải Quả Cầu Vàng đã phải đối mặt với chỉ trích về việc thiếu đa dạng trong việc chọn lựa phim và một số vấn đề về đạo đức và phân biệt chủng tộc. Điều này dẫn đến việc một loạt các diễn viên nổi tiếng tẩy chay giải thưởng, từ việc không tham dự lễ trao giải đến việc từ chối nhận giải. Đài truyền hình NBC, đối tác lâu dài của giải thưởng, cũng từ chối phát sóng lễ trao giải.

Trong năm nay, với nhiều thay đổi và sự mở rộng đối với thành viên của Hiệp hội báo chí quốc tế Hollywood, cả nghệ sĩ, khán giả, nhà làm phim và chuyên gia điện ảnh đều kỳ vọng vào một sự "lột xác" đích thực, mang đến một nguồn năng lượng mới cho giải thưởng điện ảnh danh giá này.